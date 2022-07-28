直播预告：准妈妈遇上乙肝有何注意事项？专家为您释疑解惑

7月28日是一年一度的“世界肝炎日”。肝脏作为人体重要的组成部分，与人体的消化功能密切相关。病毒性肝炎如不经规范治疗，部分会发展为肝硬化，少数患者甚至发展为原发性肝癌。因此，病毒性肝炎的早期发现、正确诊断和及时治疗就显得尤为重要。经常有患乙肝的准妈妈咨询医生，如何不传染给宝宝，让孩子们拥有一个没有乙肝的将来。那么，准妈妈遇上乙肝有何注意事项？

7月28日15:00，华中科技大学同济医学院附属同济医院感染科副主任韩梅芳将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享乙肝母婴阻断的相关知识，欢迎届时收看。

专家简介

韩梅芳，医学博士，主任医师，教授，博士生导师。华中科技大学同济医学院附属同济医院感染科副主任，湖北省医学会感染病学分会副主任委员，湖北省及武汉市医疗事故鉴定委员会专家，主持国家自然科学基金面上项目多项，主持国家“十二五”“十三五”科技部传染病重大专项子课题，组织协调全国多中心临床研究OSST、Anchor和OCEAN研究；作为主要骨干获湖北省自然科学奖一等奖（2011,2018）；获教育部自然科学奖二等奖（2010）；华科大抗疫先进个人；发表SCI论文40余篇。

擅长：病毒性肝炎、肝硬化、肝癌、肝衰竭、丙肝、脂肪肝和各类疑难肝病，和发热待查等的临床诊治。

如何收看直播：

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