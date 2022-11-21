国家卫健委：11月20日新增新冠肺炎本土确诊病例2277例、无症状感染者24547例

11月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2365例。其中境外输入病例88例（广东38例，福建15例，江苏9例，重庆9例，上海5例，北京3例，浙江2例，四川2例，天津1例，山东1例，湖南1例，云南1例，陕西1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例*（重庆3例*、江苏2例，浙江1例，广东1例）；本土病例2277例（广东984例，重庆231例，四川217例，河南161例，北京154例，山西120例，内蒙古92例，江苏56例，云南37例，陕西29例，山东26例，浙江23例，福建20例，甘肃18例，新疆18例，黑龙江17例，辽宁15例，贵州10例，青海9例，天津6例，吉林6例，上海6例，湖北6例，江西5例，海南4例，湖南3例，河北2例，西藏1例，宁夏1例），含787例由无症状感染者转为确诊病例（广东600例，重庆56例，四川32例，甘肃18例，浙江12例，北京11例，陕西11例，山西10例，河南7例，青海6例，辽宁5例，江苏3例，福建3例，内蒙古2例，黑龙江2例，山东2例，湖南2例，海南2例，云南2例，宁夏1例）。新增死亡病例2例，均为本土病例，在北京；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例982例，其中境外输入病例55例，本土病例927例（广东546例，内蒙古98例，北京59例，重庆55例，山西33例，四川29例，山东15例，新疆14例，黑龙江10例，辽宁9例，云南9例，福建8例，青海8例，河南5例，陕西5例，甘肃5例，江苏4例，浙江4例，安徽3例，天津2例，湖南2例，贵州2例，海南1例，西藏1例），解除医学观察的密切接触者130082人，重症病例较前一日增加12例。

境外输入现有确诊病例660例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26924例，累计治愈出院病例26264例，无死亡病例。

截至11月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例22210例（其中重症病例107例），累计治愈出院病例261123例，累计死亡病例5229例，累计报告确诊病例288562例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者10190584人，尚在医学观察的密切接触者1163439人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24730例，其中境外输入183例，本土24547例（广东8101例，重庆5898例，甘肃1173例，河南1050例，新疆893例，内蒙古832例，北京808例，河北734例，山东647例，陕西637例，四川612例，青海530例，山西518例，湖北325例，黑龙江280例，广西232例，吉林210例，天津192例，江苏189例，湖南178例，云南95例，辽宁75例，浙江69例，宁夏58例，安徽56例，贵州56例，上海33例，福建22例，江西14例，西藏14例，海南12例，兵团4例）。

当日解除医学观察的无症状感染者5091例，其中境外输入95例，本土4996例（内蒙古1371例，广东948例，新疆534例，河北460例，重庆244例，黑龙江234例，河南177例，湖南164例，山东136例，山西100例，湖北83例，甘肃82例，北京70例，青海69例，四川59例，云南57例，福建52例，宁夏25例，安徽22例，陕西20例，天津17例，辽宁17例，江苏15例，西藏12例，贵州8例，浙江7例，吉林6例，江西3例，广西2例，上海1例，海南1例）；当日转为确诊病例794*（境外输入7例*）；尚在医学观察的无症状感染者208514例**（境外输入1138例**）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8613419例。其中，香港特别行政区449615例（出院96218例，死亡10599例），澳门特别行政区796例（出院789例，死亡6例），台湾地区8163008例（出院13742例，死亡13950例）。

备注：*：重庆核增3例；**：重庆核增1例