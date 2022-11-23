妊娠影响女性大脑结构与功能

英国《自然·通讯》杂志22日发表的一项神经科学研究显示，妊娠可能会使母亲大脑的结构和功能发生改变，而这些改变与母性行为有关。研究结果表明，这些变化或许导致了妊娠期间和产后的母性行为，如筑巢行为、对婴儿信号的生理响应以及母婴依恋。

妊娠与剧烈的激素变化有关，但人们对妊娠之于人体神经结构和功能的影响却知之甚少。

为了研究妊娠如何导致大脑发生改变，荷兰阿姆斯特丹医学中心科学家研究了40名女性在妊娠前、妊娠中和生产后的状况，以及其中28名女性产后1年的状况。他们发现“默认网络”（缩写为DMN，指母亲静息状态下最为活跃的一组相连脑区）的功能连接出现了与妊娠相关的增强，并在产后1年重回基线水平。此外，研究人员发现妊娠期间的DMN功能活性与产后后期母婴依恋的测量数据相关。他们还确认了之前观察到的妊娠期间的灰质体积变化，这些变化与妊娠激素水平有关。妊娠期间没有观察到白质结构的变化。

研究结果显示，妊娠与DMN内特定的脑结构和功能变化有关。团队还发现了该网络与妊娠和产后期间母性行为的潜在关联。不过，应注意这些研究结果都指向相关性，不能用来证明大脑变化与依恋之间的因果性。