研究表明作息时间影响青少年大脑发育

到了晚上11点，你孩子卧室里的灯还开着，你想让他们赶紧睡以保证第二天有足够精力去上学，是不是需要费尽口舌？据发表在《儿童心理学和精神病学杂志》上的一项新研究，青少年成为“夜猫子”多年后，这种睡眠模式的转变增加了青春期后期出现行为问题和大脑发育延迟的风险。

人们的睡眠模式在青少年时期会发生变化。许多青少年从早起的“百灵鸟”变成了“夜猫子”。他们感觉在晚上更有效率，警觉性更高，但睡得更晚，第二天醒得也更晚。

这种向“夜猫子”作息的转变可能会与青少年的学习和工作发生冲突。由于这种不匹配的睡眠时间表而导致的长期睡眠不足，可以解释为什么这类青少年比早起的青少年更容易出现情绪和行为问题。

研究人员要求200多名青少年及其父母完成一系列关于青少年睡眠偏好、情绪和行为健康的问卷调查。在接下来的7年里，参与者多次重复这些问卷。他们还接受了两次大脑扫描，期间相隔几年，以检查他们的大脑发育。

研究发现，在青春期早期（大约12—13岁）转变为“夜猫子”的青少年更有可能在几年后出现行为问题，包括更大的攻击性、违反规则和反社会行为，但他们发生情绪问题的风险并没有增加，比如焦虑或情绪低落。

新研究还表明，早起的“百灵鸟”和晚睡的“夜猫子”的大脑结构和发育速度不同，包括灰质和白质的差异，这与记忆、情绪健康、注意力和同理心的差异有关。“夜猫子”青少年的脑白质没有增加到与早起的青少年相同的程度。事实上，在青少年时期，脑白质的发育对于支持认知、情感和行为的发展非常重要。

这些发现突显了关注青少年在青春期早期的睡眠习惯的重要性，以支持他们后来的情绪和行为健康。充足的睡眠对心理和大脑健康都非常重要。