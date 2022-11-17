国家卫健委：从三方面加强能力建设和对患者的分级分类救治

人民网北京11月17日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，二十条措施中提出，要制定新冠肺炎分级分类诊疗方案。请问如何理解“分级分类”？是否意味着以后对新冠肺炎患者的诊治要分级分类进行？如果这样的话，各级医疗机构将承担的职责是什么？目前是否有一些短板需要补足，尤其是基层医疗机构方面？

“抗击新冠肺炎疫情和应对病毒的变异，不能打无准备之仗，因此要加强医疗服务能力建设和救治资源准备，这也是我们抗击新冠肺炎疫情取得重大战略成果的一个重要保障。”国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示。她说，疫情发生以来，从三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。

第一，持续加强定点医院建设。要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院。定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。因此，通过定点医院的建设和提高救治能力，来满足九版方案当中所规定的普通型重症、危重症和有高风险因素的这些患者的救治，所以定点医院主要收治的对象就是按照第九版诊疗方案收治的重症、危重症以及有重症倾向的患者，最大限度保障患者的救治水平和质量。

第二，加强方舱医院的建设。要求各地要按照平急结合的原则，依托现有的一些大型场馆，比如会展中心、体育场馆等，提前做好方舱医院的准备，比如电线、相关基本设施布局、物资的准备，包括信息系统的准备，同时还有一个要准备的就是医疗医护力量，一旦发生聚集性疫情，能够使得方舱医院在最短的时间内启动，尽快地收治患者。那么什么样的人进入方舱医院呢？按照九版诊疗方案，就是无症状感染者，还有一些轻症感染者。建设方舱医院实际上是最大限度减少对日常医疗资源的占用，统筹好新冠肺炎的救治工作与日常的医疗服务的保障工作。

第三，要持续加强发热门诊的建设。发热门诊是发热患者进入到门诊之后甄别是否感染新冠病毒的重要场所。要求二级以上医院要设置发热门诊，做到应设尽设，应开尽开，而且要严格执行首诊负责制，一旦发现可疑的患者要尽快甄别，若是阳性感染者，要迅速转到定点医院或者方舱医院进行救治，真正实现“四早”，也就是早发现、早诊断、早报告、早治疗。

“国务院联防联控机制发布了二十条措施，其中很重要的一条就是要加强医疗资源的建设，这也是结合当前疫情防控的实际，为了更快更好更高效地处置疫情所提出的具体要求，也是为了更好地统筹疫情防控和日常的医疗服务保障，坚持提高医疗服务质量的重要措施。”郭燕红表示。