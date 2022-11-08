北京消协提醒“双十一”理性消费 点名寺库拖延发货

人民网北京11月8日电 （记者孙红丽）据北京市消费者协会网站消息，一年一度的“双十一”促销活动，在给消费者带来实惠的同时，也存在一些损害消费者权益的问题。

北京市消费者协会统计分析发现，有关网络消费方面的消费者投诉一直居高不下，投诉问题主要涉及部分商家单方面取消订单、虚假宣传、延迟发货、拖延退款、退换货困难以及消费欺诈等方面。

2022年1月至10月底，北京市消费者协会96315热线登记涉及北京寺库商贸有限公司（以下简称寺库公司）投诉3343件。主要问题是消费者购买服装、箱包、首饰、化妆品等，商家拖延发货且拖延退款。目前大部分投诉没有得到解决，有关部门已就寺库公司涉嫌违法违规及损害消费者权益行为立案调查。

北京市消费者协会提醒广大消费者擦亮眼睛理性消费，在近期网购时注意以下几点。

选择诚信商家消费。消费者可通过查看商家信誉、评价等信息，尽量选择信誉好、口碑佳、售后服务有保证的商家购物消费，切莫一味贪图低价而忽视了商家的信誉和售后服务。

结合实际理性消费。消费者要根据自己需求选购商品，不要被商家的所谓打折优惠所迷惑，不要轻信商家或直播带货主播的表面宣传，盲目贪图便宜而去购买自己不需要的东西，要理性选择商品。

事先看清促销规则。面对“满抵、满减、满送”、秒杀抢购、定金预售等各种促销活动，消费者应提前详细了解活动规则，如积分或者优惠券，消费者应看清其使用条件、方法和期限等。

防止掉进支付陷阱。消费者要增强安全支付意识，辨清支付方式，注意防范支付风险，切勿轻信陌生人的付款要求、网页链接或扫二维码等。遇到可疑情况，及时与官网客服联系核实，避免上当受骗。

保留凭证依法维权。消费者网购时要采取截屏、录音等方法，保存好商品图片、文字介绍、支付信息以及聊天记录等信息，并及时向商家索要发票。一旦权益受到损害，要及时收集好证据，依法理性维权。

此外，北京市消费者协会也提醒商家诚信守法经营，不夸大宣传，不虚标价格，不误导消费者，营造安全放心的消费环境。