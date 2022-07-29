如何看待商家称因疫情无法发货？中消协律师解读

疫情期间，间或传出快递停运的消息。打开社交平台，总有消费者询问某地的快递是否又停了。快递停运为什么总被商家挂在嘴边？疫情中生鲜产品配送超时变质，究竟谁来担责？中国消费者协会律师团律师芦云就上述问题接受了央视网记者采访。

1.疫情中生鲜产品在快递途中耽搁损坏，快递公司有义务赔偿吗？

芦云：首先要分情况，鲜活产品的运输和包装过程都有特别的要求，要看经营者有没有按照冷链的标准去运输、包装，提供一些特殊的防护措施。

如果确实是由于疫情的原因封控、管控、消杀，现在很多企业会购买商业险，消费者可以通过商业险的方式进行理赔。

疫情原因导致的快递延迟，其实责任并不在于经营者。

但是鲜活产品在交付给消费者之前，其实它的法律风险还是在经营者这一方。这个过程中产品变质究竟是物流原因导致的，还是包装不善导致的，还是由于疫情原因导致的，都应当去界定这个情况所产生的原因，然后再去界定相应的责任。

2.电商商家称因为疫情无法发货，消费者可以要求补偿损失吗？

芦云：我觉得需要弄清不能发货的原因，究竟是由于商家没有备足货品而导致的违约行为，还是确实由于疫情的不可抗力导致的不能发货。

要避免的是商家借疫情原因不去如约发货，甚至进行虚假宣传和销售，又借疫情原因不进行发货，不管从法律的规定来讲，还是从诚信的角度来讲是应当杜绝的。

但如果确实是由于不可抗力所导致的延迟发货，消费者一方面可以选择退货退款，另外一方面也可以通过与经营者协商采取其他补救措施。比如另行选择发货时间，或者是变更为其他的产品，由双方协商处理。（阚纯裕）