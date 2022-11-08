西门子医疗：进博会促进全球领先技术落地 

“在参展进博会的五年时间里，伴随着中国经济的高质量发展和医疗行业的转型升级，我们看到了‘中国速度’和‘进博速度’。”近日，西门子医疗公司相关负责人王弢在接受记者专访时表示。

据悉，今年西门子医疗携更多首发首展产品亮相进博会，聚焦危害中国国民健康的致命疾病——肿瘤和心脑血管疾病的全流程解决方案，展示前沿的科技创新成果。

王弢认为，进博会促进了审评审批的加速，促进全球领先技术落地。“第四届进博会期间，西门子医疗光子计数CT NAEOTOM Alpha的核心原材料碲化镉首次亮相便备受业界关注。展会结束后不到四个月的时间内，这款设备就正式获准进入国家药监局创新医疗器械特别审查程序，成为迄今首个进入创新医疗器械‘绿色通道’的全身光子计数CT产品”。

王弢表示，连续参展四届进博会，西门子医疗5G技术从最初的5G远程超声拓展到CT、磁共振、PET/CT、PET/MR等大型影像设备乃至术中DSA设备，已经在近300家医院内部署，成功连接超过430台设备。实现了从展品到商品、从规模到生态的转变。

今年不仅是西门子医疗连续第五年参加进博会，也是该公司在中国开启本土研发生产30周年。

“因此，今年进博会对我们而言有非常特殊的意义。通过参加进博会，我们不仅可以展示最前沿的科技创新、拓展业务机遇，还可以加深和中国政府、合作伙伴的合作交流，不断扩大本土合作的朋友圈。”王弢说。

王弢表示，变化中的中国市场一方面加快了对全球顶端技术与产品的接受和融入；另一方面，本土研发、本土制造也有了进一步伸展的舞台。为此，西门子医疗不断加深扎根中国、服务中国的决心，稳步推进本土化战略的升级。今年6月，西门子医疗正式对本土化战略进行再升级，其中重要的三个维度就是要进一步实现全产品线国产，强化本土创新能力，以及本土业务新模式的探索升级。

“未来，我们将践行全新的‘国智创新’战略，加速在中国市场完成本土化研发、生产、供应、人才、生态合作的新布局，通过‘推动实现全产品线国产化’‘基于中国市场需求进一步深入创新研发’‘推进本土业务模式升级’三个维度，以一家‘中国公司’身份，深度参与‘健康中国’的建设，持续带来真正适合中国市场需求的产品与服务，与中国市场共成长，携手合作伙伴共同推动我国医疗产业的高质量发展。”王弢说。