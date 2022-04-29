推动医疗器械行业规范健康发展

一键下单，送货上门，方便、快捷是网络购物的优势所在。不过，如果打算在网上购买医疗器械，需要更谨慎一些。最近，有消费者通过电商平台购买医疗器械，因操作不当被送医救治。类似事件在多地均有发生，反映了网售医疗器械存在风险隐患。

时下，医疗器械市场增速快、空间大，有很大发展潜力。一方面，国产医疗器械在创新研发、进口替代、技术攻关等方面进步明显，发展态势良好。另一方面，在直播经济、网红经济的加持下，家用医疗器械有了全新的销售通路、多元的营销途径。数据显示，全国进行医疗器械网络销售的备案数量从2020年10月的2万个升至2021年11月的7.3万个。可以说，“触网”新尝试，正在打开医疗器械销售的新空间。

市场欣欣向荣，但随之而来的发展隐忧也不容忽视。现实中，一些网络商家常以“操作便捷、安全有效”作为家用医疗器械的卖点，利用信息不对称，诱导消费者购买存在一定风险的医疗器械。比如，部分销售具有较高风险医疗器械的商家，不出示许可证明，或是没有展示医疗器械的销售资质。偷换概念，含糊其词，刻意隐瞒……商家的种种不规范做法，容易让消费者忽略医疗器械的使用风险。

医疗器械是关乎人民群众身体健康和生命安全的特殊商品。不管是在线上销售还是在线下买卖，经营主体必须严格遵守《医疗器械监督管理条例》《医疗器械网络销售监督管理办法》等规定，获得相应的经营许可，将展示注册信息、备案信息的要求落实到位，把产品的使用说明提示到位。这既是对消费者的安全和健康负责，也是对行业自身发展的保护。应当看到，近年来，我国医疗器械网络销售管理法制体系日趋完善，在医疗器械网络交易行为不断规范的背景下，越是守规矩的企业，越能得到市场的认可和消费者的肯定。

从平台层面来看，对医疗器械企业的监管，也要随着管理需求的变化，及时进行动态调整。在去年底召开的医疗器械网络销售监管工作交流会上，几家平台企业交流了落实平台监管责任的经验。有企业与药监部门充分沟通，定期上报，快速对接，探索政企联合共治的方式；有网站实行“智能核查+人工二次审核”的方式，对入驻的医疗器械企业进行监督；有平台建立“商家学习中心”，定期对入驻企业进行普法教育。这些主动消除内部风险的创新举措，有助于增强企业的守法意识，推动医疗器械行业朝着规范、健康、有序的方向发展。

消费者在网购医疗器械时，也有必要提前做好功课，谨慎购买使用。对于没有提供医疗器械产品证件或备案凭证、生产许可证和经营许可证的商家，不可轻易采信。消费者主动提高防范意识，医疗器械经营主体、网络交易服务第三方平台进一步夯实主体责任，相关部门不断做好网络销售监管工作，医疗器械行业发展才能更加健康、更有前景、更可持续。

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 05 版）