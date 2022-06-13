西门子医疗发布“国智创新”全新本土化战略

6月9日，西门子医疗中国正式发布公司全新“国智创新”本土化战略，宣布将通过“推动实现全产品线国产化”“基于中国市场需求进一步深入创新研发”“推进本土业务模式升级”三个维度深度参与“健康中国”的建设。

据了解，今年下半年，西门子医疗将为中国市场带来新一代双源CT、5G磁共振等国产新品。此外，西门子医疗上海实验室诊断工厂预计将于2022年底正式落成，届时将成为西门子医疗在亚太地区的体外诊断试剂生产基地，其研发中心项目也正在积极推进过程中。同时，西门子医疗还将逐步推进实现全产品线的本土化生产，进一步丰富和完善产品谱系，助力本土产业链转型升级。

基于中国市场需求进一步深入创新研发，西门子医疗将采取“并驾齐驱”的创新模式。一方面，加速全球领先技术在中国的落地，让中国患者能更早受益。另一方面，西门子医疗还将不断开拓本土创新。依托西门子医疗上海创新中心所打造的开放式创新生态体系等规划正有序推进。

西门子医疗董事会成员、西门子医疗亚太区总裁陶琳表示：“中国一直以来对于西门子医疗而言都有着重要的战略意义，它蕴含着巨大潜能，同时也有其独特的市场环境。西门子医疗深度融合全球战略与本土发展构想，将‘健康中国’作为公司全球‘2025战略’新阶段的重要机遇和行动重点之一。我们也相信，应运而生的‘国智创新’本土化战略是我们推进健康中国建设的最优解法。”

作为最早进入中国的医疗科技公司之一，西门子医疗紧跟中国医疗健康事业的发展，以扎根中国、服务中国的决心，稳步推进本土化战略升级。“三十年来，西门子医疗见证并参与了中国经济和国民生活水平飞速发展的进程。全新本土化战略的提出，也是西门子医疗进一步融入中国新发展格局、实现与中国发展同频共振的重大举措。” 西门子医疗大中华区总裁王皓表示。

据介绍，西门子医疗将积极配合《“十四五”医疗装备产业发展规划》五大目标，力争以“中国速度”完成本土业务模式创新，助力全产业链优化升级。在未来，西门子医疗将努力推动医疗装备在疾病全流程各领域中的规模化应用，逐步完善产业生态，探索、实践多维度医工协同创新模式。