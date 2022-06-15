个别企业违规网售医疗器械 国家药监局要求电商平台严把入驻关

人民网北京6月15日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，6月14日，国家药监局召开医疗器械网络交易管理风险会商会。会议指出，近期医疗器械网络交易监测发现个别入驻平台的企业存在违法违规问题，相关电商平台要高度重视，认真对照法律、法规和规章的要求，对电商平台履行法定义务情况开展全面自查整改。

会议指出，近年来，国家药监局不断完善医疗器械网络交易监管法规制度建设，部署各地药品监管部门深入开展医疗器械“清网”行动和医疗器械质量安全风险隐患排查，加大医疗器械网络交易监测和违法违规行为打击力度，不断夯实医疗器械网络交易服务第三方平台主体责任，取得了一定的成效。

会议要求，医疗器械网络交易服务第三方平台一要提高政治站位，坚持人民至上。把严格落实平台主体责任、保障医疗器械网络销售质量安全，当作一项政治任务，加强内部管理和人员培训，确保网络交易服务持续合规。

二要严格资质审核，严把入驻关。认真核对入驻企业医疗器械经营许可证、注册证和备案凭证信息，务必做到全面、准确、完整、细致，必要时要向发证部门咨询核实，将不具备医疗器械经营资质条件的企业“拒之门外”。

三要加大动态监测，及时处置报告违规行为。要不断加强监测力量，创新监测方式，加强对平台内医疗器械网络交易信息的监测频次和力度，发现违反《医疗器械监督管理条例》《医疗器械网络销售监督管理办法》等规定的，应当立即采取停止网络交易服务等措施，对涉嫌违法违规的入驻企业，将相关线索及时报告药品监管部门，并协助提供相关证据材料，协同做好违法违规调查处置工作。

参会医疗器械网络交易服务第三方平台表示，将不断优化资质审核系统，加大专业审核人员投入，提高人工巡查频次和审核效能，规范平台内医疗器械网络交易市场秩序，坚决打击医疗器械网络交易违法违规行为，切实保障消费者购械用械安全。