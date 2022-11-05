国家疾控局：1.8亿多60岁以上老年人完成加强免疫接种

人民网北京11月5日电 （记者孙红丽、闫妍）国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控有关情况，并答记者问。

国家疾控局传防司二级巡视员胡翔介绍，截至2022年11月4日，全国累计报告接种新冠疫苗34亿4023.1万剂次，接种总人数达到13亿383.2万，已完成全程接种12亿7222.7万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的92.48%和90.24%。完成加强免疫接种8亿929.9万人，其中序贯加强免疫接种4674.8万人。

另外，60岁以上老年人接种覆盖人数达到2亿3927.8万人，完成全程接种2亿2800.3万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的90.62%和86.35%。完成加强免疫接种1亿8073.4万人。“但80岁以上老人总体接种率和加强针的接种率都有待进一步提高，这部分人群又是感染后容易发展为重症甚至威胁生命的特别需要疫苗保护的人群。”

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，老年人特别是有基础疾病的老年人，感染新冠以后容易导致重症和死亡，目前国内国外数据都已经证明了这一点。

老年人如何有效预防感染、重症和死亡？王贵强介绍，第一，从预防感染方面，戴口罩、手卫生、社交距离等是行之有效的预防措施，对于老年人同样适用。

第二，在预防重症和死亡方面，疫苗接种是行之有效的手段，无论国内还是国外，都明确证实疫苗接种能有效降低老年人、有基础病人群的重症和死亡风险。我国总体疫苗接种率很高，但是老年人尤其是80岁以上老年人疫苗接种率还有待进一步提高。

“老年人，尤其是有基础病的80岁以上的老年人，一定要积极接种疫苗，避免感染后的重症和死亡风险。”王贵强说。