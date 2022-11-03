护肤吃什么？这10种食物既安全又省钱！

在这个大家愿意花费很多精力去变美的时代，有很多医美项目能抗衰老保持年轻态，但是，如果吃得不对，导致皮肤炎症，即使做完了医美以后皮肤状态会短暂好转，然而色素沉着、暗沉、痘痘肌等等这些皮肤问题，依然会随着不健康的饮食和生活方式再次出现。

除了防晒、补水、敷面膜之外，食物给皮肤新生提供充足的营养，是对皮肤由内而外的滋养。

有人说“吃白色食品皮肤能变白”，这是真的吗？其实事实恰恰相反，越是有颜色的食物，对皮肤越好。下面总结的这10种食物对皮肤有不同的好处，一起来看看是不是你爱吃的？

1.深海鱼：富含不饱和脂肪酸、维生素E等

如果只推荐一种对皮肤好的食物，那就是深海鱼，三文鱼、秋刀鱼、鲭鱼和鲱鱼等，都是对健康皮肤非常好的食物。因为它们富含ω-3不饱和脂肪酸，能减少皮肤炎症导致的红血丝和痤疮。当这种脂肪酸缺乏时，会导致皮肤干燥。

深海鱼中富含的维生素E，是皮肤最重要的抗氧化剂。足够的维生素E对于保护皮肤免受自由基和炎症的伤害至关重要；

深海鱼富含优质蛋白质，可以维持皮肤弹性和紧致；

深海鱼富含锌元素，有助于改善炎症、保持整体皮肤健康、促进新的皮肤细胞生成。

推荐吃法：蒸或烤比炸好。100克深海三文鱼含1000+毫克ω-3不饱和脂肪酸。

推荐菜品：清蒸三文鱼

护肤搭配：全天1块三文鱼＋早晚护肤霜

2.西红柿：一定程度上可以抗衰老

西红柿富含的番茄红素，是一种植物化学物质。在皮肤方面，保护皮肤免受阳光伤害，有助于改善紫外线引起的老化自由基，在一定程度上可以抗衰老。

推荐吃法：加热吃比生吃好。半碗（100g）煮西红柿含有16毫克的番茄红素。

推荐菜品：西红柿鸡蛋汤

护肤搭配：全天1个西红柿＋出门前防晒霜

3.胡萝卜：防晒、防止皮肤干燥

β-胡萝卜素，是植物中的一种营养素，可以在体内转化为维生素A。通过充当天然防晒霜来帮助保持皮肤健康，在一定程度上有助于防止晒伤、皮肤干燥，皱纹。

在吃法上，油炒吃比水煮吃好，建议每天1根胡萝卜＋户外活动每2小时一次防晒霜。

4.牛油果：抗氧化效果更好

富含维生素E＋维生素C，两者在一起，抗氧化效果更好，有助于保护皮肤免受紫外线和氧化损伤。维生素C同时参与制造胶原蛋白，胶原蛋白是保持皮肤强壮和健康的主要结构蛋白。

推荐切开后直接生吃，一份100克的牛油果，提供了每天14％的维生素E需要量和11%的维生素C需要量。

5.西兰花：含有一种有效的防晒成分

富含许多对皮肤健康非常重要的维生素和矿物质，包括锌、维生素A、维生素C、叶黄素。叶黄素是一种类似于β-胡萝卜素的类胡萝卜素，有助于保护皮肤免受氧化损伤。

还含有一种叫做莱菔硫烷的异硫氰酸酯类特殊化合物，是一种有效的防晒成分。测试中发现，莱菔硫烷能减少29%紫外线杀死的皮肤细胞数量，保护时间长达48小时。还可能有助于保持皮肤中的胶原蛋白水平。

6.亚麻籽：有助于改善皮肤斑点，抚平细纹

与核桃类似，富含α-亚麻酸类的ω-3脂肪酸，有助于改善皮肤斑点，抚平细纹。2009年发表在《英国营养学杂志》上的研究发现，每天摄入大约3克α-亚麻酸类的ω-3脂肪酸，持续6周后，皮肤刺激和发红较少，皮肤水分也更好。

这可能是因为α-亚麻酸能吸引水分进入皮肤细胞，使皮肤丰满，减少皱纹。

7.核桃：有助于对抗皮肤炎症

富含必需脂肪酸，核桃中ω-3和ω-6脂肪酸的比例适宜，可能有助于改善潜在的皮肤炎症反应。

另外，核桃还有锌、蛋白质、维生素E和硒，有助于伤口愈合和对抗炎症，都是皮肤保持健康所需的营养。

8.甜椒：富含β-胡萝卜素和维生素C

甜椒也是β-胡萝卜素和维生素C的极好来源。

随着年龄的增长，摄入大量维生素C可降低皱纹和皮肤干燥的风险。

9.扇贝：富含锌和蛋白质

与三文鱼类似，同样是富含锌和蛋白质的食物。

10.绿茶：改善皮肤红肿、粗糙度和弹性

含有强大的抗氧化物－儿茶素，可以改善皮肤红肿、缺水、粗糙度和弹性。

虽然绿茶对健康皮肤很好，但要避免与牛奶一起喝，因为牛奶可以降低绿茶抗氧化剂的作用。

最后还是要说，保持良好的作息，充足的睡眠，良好的心情，这些健康的生活状态一起才是真正的“抗老防腐剂”。