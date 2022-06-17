国家卫健委：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上

人民网北京6月17日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍党的十八大以来重大疾病防控工作进展与成效。

免疫规划是我国卫生事业成效最为显著、影响最为广泛的工作之一。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在会上介绍，我国当前实行的免疫规划制度，由政府免费向居民提供免疫规划疫苗，国家免疫规划疫苗可预防的传染病已达到15种，覆盖人群以0-6岁儿童为主。

吴良有说，免疫规划政策的实施，对于传染病的发生，保护人民群众身体健康和生命安全发挥了重要作用，“接种疫苗，保障健康”的观念深入人心。通过多年努力，我国免疫规划工作成效显著。

一是政府重视，保障力度持续加大。中央财政投入每年已超过40亿，2012年以来，多次安排资金用于疫情应急处置、冷链建设、监测能力提升等专项工作。

二是完善法规，依法实施免疫规划。2019年出台了全球首部《疫苗管理法》，制定修订《预防接种工作规范》等一系列文件，全面构建了疫苗和预防接种的管理制度。

三是健全体系，服务能力日臻完善。建立了覆盖国家、省、市、县四级免疫规划监测管理体系和县、乡、村三级预防接种服务网络。目前，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。

四是加强监测，工作质量显著提高。实现了国家和省级免疫规划信息系统平台的对接和数据交换，实现各省级免疫规划信息系统和全国疫苗追溯协同平台的对接。

五是科学防治，疾病控制成效显著。2000年以来，我国维持无脊髓灰质炎状态，2012年我国实现了消除新生儿破伤风的目标，2014年我国提前实现世界卫生组织西太区乙肝控制目标。目前，多种疫苗可预防传染病已经降到了历史最低水平。