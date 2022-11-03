国家卫健委：大力推动卫生健康事业高质量发展

人民网北京11月3日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，11月2日，国家卫生健康委召开直属机关党员干部大会，传达学习党的二十大精神。委党组书记、主任马晓伟出席会议并讲话。

会议指出，党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务，事关党和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关中华民族伟大复兴，具有重大现实意义和深远历史意义。

会议强调，要不折不扣落实党中央《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》，结合实际细化实施方案，深入开展多种形式的学习宣传活动，充分展现卫生健康领域学习贯彻党的二十大精神的深刻思考和生动实践，确保卫生健康事业始终沿着正确的政治方向胜利前行。

会议要求，要全面贯彻落实党的二十大决策部署，把工作和力量聚焦到“推进健康中国建设”各项任务上来。要慎终如始抓实抓细新冠肺炎疫情防控，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚决落实“四早”要求，努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情。

要坚持人民至上、生命至上的根本立场和公益性的价值导向，坚持新时代党的卫生健康工作方针，深入推进健康中国行动，持续深化医药卫生体制改革，加强“一老一幼”工作，推动中医药传承创新发展，统筹加强卫生健康法治、人才队伍、生物安全、科技创新、国际交流合作等工作，大力推动卫生健康事业高质量发展，确保二十大各项决策部署落实落地。