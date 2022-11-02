新冠灭活疫苗阻止重症感染或更有效

科技日报北京11月1日电 （实习记者张佳欣）据杜克—新加坡国立大学医学院科学家领导的一项新研究，新冠mRNA疫苗和灭活疫苗诱导的T细胞反应的总规模是相似的，然而，灭活疫苗使免疫系统暴露在整个失活的病毒面前，引发了针对病毒上不同蛋白质的广泛免疫反应。相关研究发表在《细胞报告医学》上，这些发现将帮助科学家改进针对不断变化的病毒的疫苗策略。

研究论文高级合著者、杜克—新加坡国立大学新兴传染病（EID）项目高级研究员安东尼·坦托诺·谭博士表示：“新冠灭活疫苗在亚洲被广泛使用，但由于与其他类型的疫苗相比，它们诱导的抗体反应较低，通常被认为效果不佳。”但几项研究表明，它们非常有能力阻止重症新冠肺炎的发展。

研究小组比较了接受新冠灭活疫苗和mRNA疫苗的人的血液样本中的T细胞免疫反应。结果发现，mRNA疫苗只能诱导针对新冠病毒刺突蛋白的T细胞免疫反应，其中，刺突蛋白中包含大量奥密克戎变异株的突变。然而，灭活疫苗不仅诱导了针对新冠病毒刺突蛋白的T细胞反应，还诱导了针对奥密克戎变异株中突变少得多的膜和核蛋白的T细胞反应。

研究人员表示，这种膜、核蛋白和刺突特异性T细胞反应的组合，在数量上与mRNA疫苗诱导的单一刺激性T细胞反应相当。新冠灭活疫苗还有效地靶向了奥密克戎变异株谱系特有的突变。

与mRNA疫苗不同的是，灭活疫苗似乎不会触发以杀死病毒感染细胞而闻名的细胞毒性CD8 T细胞，它们主要刺激CD4 T辅助细胞。当这些T细胞识别病毒抗原时，它们会释放细胞因子，帮助激活其他类型的免疫细胞。

论文资深作者、杜克大学EID计划的安东尼奥·贝尔托莱蒂教授表示，奥密克戎变异株可有效地逃避抗体的中和。与抗体相比，T细胞可能在这方面发挥更重要的作用，因为它们能靶向病毒感染的细胞。由于新冠灭活疫苗可产生针对其他病毒蛋白的T细胞反应，与目前其他疫苗的刺激靶向策略相比，这种更异质性的反应可能是有益的。