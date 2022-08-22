北京疾控提醒进返京人员：全程做好个人防护

人民网北京8月22日电 （记者孙红丽）当前国内疫情多点散发，境外输入病例持续增加，又正面临暑期进返京高峰，境外、京外疫情输入风险进一步加大。

北京市疾控中心今日提醒进返京人员，返京途中提高防控意识，做好个人防护。另外，有1例及以上感染者所在县旅居史人员，进返京后要及时主动向社区、单位、宾馆等部门报备并配合各项防疫工作。

身体不适人员不建议出行

暑假期间人员流动大，疫情传播风险高，北京市疾控提醒，要严格执行进返京防疫政策，提倡错峰出行，提前做好行程规划，尽量减少中转。准备充足的口罩、免洗手消毒品等防护物资。

对于身体出现不适，特别是有发热、咳嗽等呼吸道症状的人员不建议出行。尤其是老人、孕产妇和有慢性病等特殊人群，建议请专业医生进行健康状况评估后再决定是否出行。

进返京途中全程做好个人防护

北京市疾控提醒，进返京途中全程做好个人防护。坚持科学佩戴口罩，勤洗手，常通风，保持安全社交距离等常态化疫情防控措施。

配合铁路、民航、客运、道路卡口等交通部门，按照相关规定严格落实测温验码、查验核酸证明等各项防控措施。候机、候车时，尽量在空气流通的空间等候，不在人多拥挤、空气污浊的密闭场所久留，做好个人防护。使用厕所、电梯等公共设施后，应注意做好手卫生。

乘坐飞机、火车、地铁、公共汽车等交通工具时，要全程规范佩戴口罩，尽量减少走动，减少与他人的接触，降低感染风险。外出就餐时应注意错峰用餐，选择通风的位置就坐。尽量间隔落座或同侧用餐，两人以上共同就餐应使用公筷公勺。

进返京后建议7日内不聚餐等

北京市疾控还提醒，进返京后建议7日内不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所，不探亲访友，推荐线上购物，必须外出时做好个人防护，按规定进行核酸检测。

密切关注自己和家人的健康状况，一旦出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，不自行购药服药，不乘坐公共交通，及时按规定就医。