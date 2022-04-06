王贵强：解决封控区群众就医“最后一米”问题需要多部门联动

人民网北京4月6日电 （记者闫妍）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并回答媒体提问。

“新冠肺炎疫情防控过程中，疫情防控和基本医疗救治两方面都非常重要，不可或缺。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强介绍，国务院联防联控机制对医疗机构和医务人员提出相应要求，一方面在急诊、抢救室、手术室、医院病房以及妇产科要有相应的应急区域或缓冲病区，解决核酸检测未出结果前重危患者的救治问题。第二方面，要求各地统计孕产妇、透析人群、放化疗人群的基本底数，建立台账，使患者得到有效跟踪随访，需要救治时能得到及时救治。

王贵强表示，对慢性长期用药患者安排就近的医疗机构给予相应药物处方，包括一些慢性病，建议结合病情可以延长到12周的处方，并提供上门送药服务。对于封控区、管控区的群众用药问题要有健康咨询、心理咨询，包括慢性病的咨询问诊工作，充分发挥互联网诊疗优势，解决百姓足不出户的日常看病需求。

如何解决封控区等群众就医“最后一米”问题？王贵强说，这里涉及两方面问题，一方面，是出小区、进医院，这“一出一进”，需要多部门的联动机制，配合120等急救机构，使120急救等便民服务能够及时有效发挥作用。第二方面，是运输过程中妥善安排交通工具解决群众的看病问题。这两方面需要各方面协调，必要时征用政府车辆、志愿者的车辆，来保证点对点的接送服务。