专家解读：如何理解新冠肺炎是自限性疾病

近日，中国科学院院士王福生回答“自限性疾病”的视频片段在网上广泛传播，不少网友依据视频上的内容认为：新冠病毒感染是自限性疾病，靠机体免疫力可以“挺”过去，因此不需要治疗，也无需防控。

科技日报记者经过查询发现，这段视频来自2020年2月21日在国新办举行的国务院联防联控机制新闻发布会，王福生在回答记者问题时就明确表示：自限性疾病不等于不需要治疗。

这段两年多前关于“自限性疾病”的科普问答近日引发关注，但新冠肺炎疫情袭来已将近3年，人类对于新冠病毒的认知更加深刻，当时的认知判断还适用吗？新冠病毒感染究竟是不是自限性疾病？如果是，为什么还需要治疗，挺挺能康复吗？带着这些问题，科技日报记者采访了相关专家。

新冠病毒感染是自限性疾病吗？

科技日报记者采访的多位专家表示，自限性疾病在医学上没有严格的定义。一般自限性疾病不出现慢性病、普遍轻症。

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，从病原学角度来讲，新冠病毒感染目前看没有出现慢性病的情况，表明它在体内能够被免疫系统清除，因此它是自限性的。

根据对新冠病毒目前的研究和认知，华中科技大学同济医院感染科副主任郭威认为，新冠病毒目前未发现整合于人体的基因组，也没有发现病毒可长期存在于某一个脏器中，从这个层面说新冠病毒是自限性的。

但王贵强同时指出，新冠病毒直接带来的人体损伤是可以“自限”的，但其诱发的关联危害难以“自限”，仍需要规范化治疗。

“目前感染新冠病毒的少数患者会出现病情恶化的情况，如果有基础性疾病就会合并诱发其他的病症，出现重症甚至死亡。”王贵强说。

感染新冠病毒后，为什么需及时隔离观察？

既然是自限性疾病，为什么新冠病毒感染仍需要及时隔离观察和对症治疗呢？

重症和死亡病例表明新冠病毒带来的对器官的损伤难以“自限”，需要及时治疗。北京化工大学生命科学与技术学院院长童贻刚也认为:对于特定人群来说，新冠肺炎可能是十分危险的疾病，有致死的风险。

“新冠病毒的传染性很强，感染病例都需要观察照护。隔离观察和对症治疗一方面可以及时阻断病毒传播，另一方面便于实时观察，避免病情恶化。”王贵强强调，一旦感染新冠病毒，需要及时到医院诊断和治疗。

因此，在新冠肺炎诊疗的过程中，我国一直实行分类救治。根据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，对轻型病例做好对症治疗和病情监测，如病情加重，应转至定点医院治疗，对重型、危重型和有高危因素的患者实行重点救治。

“一旦感染新冠病毒，进行有效隔离将避免进一步传播的风险，这是传染病防控的关键。”王贵强说，尽管新冠肺炎感染是自限性疾病，但对重症高风险人群仍然要尽早干预，以降低重症和死亡风险，认为“新冠感染是自限性疾病就不需要到医院看、在家挺一挺就过去了”是非常错误的。

甲肝、流感、麻疹等常见自限性疾病都需要治疗

郭威表示：“一般的病毒性感染大多是自限性的。比如甲肝病毒、流感病毒、麻疹病毒等等，都符合自限性的定义，但它们都需要治疗。”

“不是‘自限性’的病毒较少，而是因为人体免疫系统有强大的清除能力。”郭威说，但乙肝病毒、艾滋病病毒等例外，它们的基因可与人类的DNA整合，逃避免疫系统，造成慢性感染。而丙肝病毒，甚至能够藏在人体肝细胞中。

“流感病毒是典型的自限性疾病，但也需要治疗。”王贵强说，通过实时观察和针对性治疗，尽早将病毒从机体内清除，才能避免其破坏机体的平衡状态，诱发脏器衰竭等严重症状。