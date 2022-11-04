发现颈动脉斑块怎么办（名医讲堂）

颈动脉斑块在中老年群体中比较常见，很多人在体检后发现有颈动脉斑块会很紧张，害怕斑块把血管堵了，引发脑梗。那么，发现颈动脉斑块要不要干预？

颈动脉，就是位于颈部位置的动脉。在脖子的侧面，左右各有一支颈动脉的主干（颈总动脉），再继续从颈部上行至头部，分为颈内动脉和颈外动脉。

颈动脉将血液由心脏输送到头、面、颈部，是大脑主要供血的血管之一。它的主要功能是为大脑提供新鲜的血液和氧气，维持大脑正常运转。颈动脉斑块是指发生在颈动脉的粥样硬化，好发于颈总动脉分叉处和颈内动脉起始段，多见于中老年人。

人在年轻的时候，动脉的血管弹性非常好。随着年龄增长，加之伴有高血压、糖尿病、高血脂等疾病和抽烟等不良生活习惯时，通常首先从动脉内膜开始出现病变，随后动脉中层蜕变钙化，动脉壁出现不同程度的慢性炎症、增厚变硬，形成斑块，造成动脉管腔狭窄，这就是动脉粥样硬化及斑块形成的大致过程。

动脉粥样硬化是冠心病、脑梗塞、外周血管病的常见原因之一。颈动脉存在粥样硬化，最直接受到影响的就是大脑，一旦发生斑块破裂、脱落，就可能造成急性脑梗塞，也就是脑卒中，严重时可以导致瘫痪甚至死亡。

动脉粥样硬化或斑块，主要与高血压、糖尿病、高血脂有关。当然，没有高血压、糖尿病、高血脂等危险因素的人，随着年龄增长也会出现动脉粥样硬化或斑块。

有了斑块，得梗塞的风险就会增加，但并不是有斑块就一定会发生梗塞。斑块和皱纹一样，是一个正常生理老化现象。大部分斑块，远期发生梗塞的概率是非常低的，可以通过药物治疗，让斑块发生逆转或者变小。

如何才能发现颈动脉斑块？临床最常使用的就是颈动脉超声技术。如果这个斑块的回声不强，或者斑块发现了血栓，或者纤维帽不完整，这通常提示是一个非常不稳定的斑块，产生梗塞事件的概率就会较高。如果检查结果中有“低回声”“混合回声”等描述，就意味着斑块属于不稳定斑块，导致脑梗塞的风险极高，建议及时就医。

动脉的一个重要功能就是供血。如果动脉里面有了斑块，检查报告单上有“血流不通畅”“狭窄率大于50%”等描述，表明这个斑块会导致远端的血流受阻，血流灌注得到下降，就容易产生脑缺血，导致头晕、头痛、反应迟钝、神经功能障碍等。严重的脑缺血会造成脑功能不可逆的损伤，比如缺血性脑梗塞。

据统计，我国约有2亿成年人有颈动脉斑块。依据《中国成年人血脂异常防治指南》，大部分颈动脉斑块无需医疗干预。因此，发现斑块不要恐慌，关键是要及时就医，评估病情后进行合理干预，从而避免发生更严重的后果。

（作者为北京大学人民医院神经内科主任）

《 人民日报 》（ 2022年11月04日 18 版）