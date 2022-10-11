体检发现颈动脉斑块到底要不要管？

越来越多的中年人体检时提示有颈动脉斑块。这个看似老年人才有的毛病已经逐渐年轻化。通常发现斑块，大家会联想到血管堵塞、脑梗……那么，发现颈动脉斑块真的有那么可怕吗？到底要不要治疗干预？哪些情况需要特别注意呢？今天，北京大学人民医院神经内科主任刘尊敬教授为您详解颈动脉斑块带来的健康问题。

变糊涂还头晕

要警惕颈动脉狭窄

在说颈动脉斑块前，我们先了解一下颈动脉的位置。 颈动脉，顾名思义，就是位于颈部位置的动脉。在脖子的侧面，左右各有一支颈动脉的主干（颈总动脉），再继续从颈部上行至头部，分为颈内动脉和颈外动脉。

颈动脉将血液由心脏输送到头、面、颈部，是大脑主要供血的血管之一。它的主要功能是为大脑提供新鲜的血液和氧气，维持大脑正常运转。说起颈动脉搏动，大家并不陌生，是急救时重要的判断依据。

在神经内科门诊，每天都会遇到不少拿着提示有“颈动脉斑块”检查单的患者。大家往往会问医生：

这个是不是很严重，一旦堵了，我就会脑梗吧？

我姥姥就是大面积脑梗去世的，我会不会……？

我记忆力越来越差，是不是跟它有关？

我经常头晕头痛，不会是它造成的吧？

这个斑块，是我的“三高”造成的？

不就是个小斑块嘛，没啥大不了的吧？

……

不少体检查出斑块的人为此焦虑和担心。刘尊敬教授提醒：发现颈动脉狭窄不要过度恐慌，但也不能“放任自流”，最好来医院找专家看病。

特别是家有老人，如果出现了诸如“人老变糊涂”的现象时，比如坐在沙发上看电视，刚看了一会就睡着了；常常失眠，记性也大不如前；吃饭常常筷子掉到地上；眼前经常有一阵阵发黑头晕……要警惕斑块造成的颈动脉狭窄。

添堵的斑块

就是这样形成的

颈动脉斑块是指发生在颈动脉的动脉粥样硬化，好发于颈总动脉分叉处和颈内动脉起始段，多见于中老年人。

要说清动脉粥样硬化，首先让我们认识一下——动脉。

动脉，由三层结构构成，包括内膜、中膜和外膜，它负责将心脏内的血液运输到全身各处，其血氧含量高，为机体组织和脏器供氧。在年轻的时候，动脉的血管弹性是非常好的。

而随着年龄增长，加之伴有高血压、糖尿病、高血脂、抽烟等不良生活习惯时，通常首先从动脉内膜开始出现病变，脂质的沉积、出血、血栓形成、纤维组织增生及钙质沉着等，使动脉中层蜕变钙化，动脉壁出现不同程度的慢性炎症、增厚变硬，形成斑块，造成动脉管腔狭窄，这就是动脉粥样硬化及斑块形成的大致过程。

刘尊敬教授介绍：动脉粥样硬化/斑块，它主要的原因和高血压、糖尿病、高脂血症、抽烟，包括原发性肥胖等等都是有关系的；当然如果一个人他的生活不规律，压力比较大，也会对斑块的发生和进展起到一定的促进作用；临床上，也经常见到没有高血压、糖尿病、高血脂这些危险因素，但随着年龄增长出现动脉粥样硬化/斑块的患者。

并不是所有斑块

都会“搞事情”

动脉粥样硬化是冠心病、脑梗死、外周血管病的常见原因之一。颈动脉存在动脉粥样硬化，最直接受到影响的就是大脑，一旦发生斑块破裂、脱落，就可能造成急性脑梗塞，也就是我们常说的脑中风，严重时可以导致瘫痪甚至死亡，这也是不少颈动脉斑块患者焦虑的主要原因。

颈动脉斑块必须干预？有了斑块，得梗塞的风险就会增加，但并不是有斑块就一定会发生梗塞。刘尊敬教授解释道：斑块和皱纹一样，是一个正常生理老化现象。大部分斑块远期发生脑梗塞的风险是非常低的，当然这个需要专业医生进行评定，有些是需要必要性的干预。

截至2020年，约有2亿中国成年人有颈动脉斑块。依据《中国成年人血脂异常防治指南》，其实大部分颈动脉斑块无需医疗干预。

发现颈动脉斑块，临床最常使用的就是颈动脉超声技术。如果您在体检报告中发现这些字眼也不要恐慌，有很多解决的办法，关键是要及时就医。不管有没有症状，不论血脂高不高，都需要就医，进行合理的干预。

报告中有这些字眼

说明斑块不“安分”

颈动脉斑块离脑梗塞有多远？通过超声报告就可判断。

刘尊敬教授强调，超声报告如果显示这个斑块的回声不强，或者斑块发现了血栓，或者描述了纤维帽不完整，这通常提示是一个非常不稳定的斑块，它产生梗塞事件的概率就会是比较高的。

检查结果中有“低回声”、“混合回声”的字眼，就意味着斑块属于不稳定斑块，导致脑梗塞的风险极高，建议就医。

那么如果报告中没有上述字眼呢？刘尊敬教授解释道：动脉本身有一个很重要的功能，就是供血。如果动脉里面有了斑块，检查报告单上的狭窄率报到50%以上，表明这个斑块会导致远端的血流受阻，血流灌注得到下降，就容易产生脑缺血的一个表现——脑血液供应不足，导致头晕、头痛、反应迟钝、神经功能障碍等疾病。

严重的脑缺血会造成脑功能不可逆的损伤，比如缺血性脑梗塞，甚至是死亡。专家提示，如果检查报告中有“血流不通畅”、“狭窄率大于50%”的相关字眼，同样需要就医干预。

文/钟艳宇（北京大学人民医院）