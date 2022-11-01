积极应对，与老龄化共舞（健康新征程②）

图为10月18日，山东省东营市东营区文汇街道胜安社区智能健身广场，81岁的杨学英（左）跟医护人员学习使用智能健身器材。

刘智峰摄（人民视觉）

近年来，安徽省合肥市肥西县建立健全社区养老服务网络，推进多层次养老服务体系建设，不断完善养老服务设施与功能，提升老年居民的幸福感。

图为9月30日，在肥西县上派镇“爱和家”居家养老服务中心，工作人员为老人介绍智能机器人的使用方法。

新华社记者 刘军喜摄

9月19日，在福建省南安市金淘镇南丰村，老人们正在开展门球竞赛。

谢贵明摄（人民视觉）

2017年开始，江西省南昌市东湖区全面推行居家养老志愿服务“时间银行”模式。鼓励60岁以上低龄健康老人和其他志愿者，为社区80岁以上高龄和失能、失智、独居、失独老人提供志愿服务。服务时间可登记并存入“时间银行”，志愿者可将一部分服务时间用于兑换各类商品，也可用于兑换养老服务项目。

图为9月29日，在东湖区火神庙社区，“时间银行”志愿者在老人家中提供上门剪指甲服务。

新华社记者 彭昭之摄

党的二十大报告指出，实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。

人口老龄化是世界性问题。我国是世界上人口老龄化程度比较高的国家之一。有效应对人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉。

中国老龄协会会长王建军撰文指出，老龄问题涉及政治、经济、文化和社会生活等诸多领域，一定要运用辩证思维正确把握人口老龄化的形势和趋势，推动完善和实施积极应对人口老龄化国家战略。

辩证看待老龄化

人口老龄化是一个国家或地区社会经济发展的结果，也是整个人类社会发展的一个趋势。中国进入人口老龄化的阶段，是经济社会发展的一个结果，也是今后一个时期的基本国情。

截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%。预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%，进入中度老龄化阶段。2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。

“随着老年人口持续增加，人口老龄化程度不断加深，给公共服务供给、社会保障制度可持续发展带来挑战，应对任务很重。”国家卫生健康委老龄司司长王海东说。

任何事物都具有两面性。专家表示，一方面，人口老龄化势必给国家发展带来压力，同时，也会增添促进发展的新动力。对此需要辩证看待。

“中国未来的经济社会发展，必然始终伴随着人口老龄化。因此，公共政策不能回避这个客观事实，必须学会与老龄化共舞，从各方面去适应这个崭新的背景，主动规避其负面影响，利用其有利于经济社会发展的积极因素。”中国社会科学院国家高端智库首席专家蔡昉表示，这就涉及应对人口老龄化关注点的转变，即从单纯把老龄化作为负担、关注如何转移社会资源用于赡养老年人，转向把老年人作为一种经济社会资源，使其对进一步发展做出贡献，也为构建自身美好生活做出贡献。

王建军表示，我国广大老年人对美好生活的需要日益增长，这其中蕴涵着巨大的消费潜力，数量众多的活力老年人也为经济发展提供了宝贵的人力资源，老年消费市场和老龄产业将成为未来我国经济发展的重要引擎。

预防为主、多病共管

健康老龄化是积极应对老龄化的必要内容。实现健康老龄化，必须完善覆盖全生命周期的健康服务，从生命早期开始，对所有影响健康的因素进行综合、系统的干预，加快形成有利于健康的生活方式、生产方式、经济社会发展模式和治理模式，实现人民健康和经济社会良性协调发展。

“老年人的健康状况跟其他人群相比有自己的特点，慢性病患病率会比较高，特别是多病共患的情况比较多。”中国疾控中心慢病中心主任吴静说，研究数据显示，接近75%左右的老年人至少患有一种慢性病，而1/5的老年人患有三种及以上的慢性病。“这种情况下，防控原则就应该是关口前移、预防为主、多病共减、多病共管和多病共防。”

据吴静介绍，“预防为主”是中国长期以来卫生方针中从未变过的内容。“虽然只是4个字，落实下去却是系统的社会工程，应该是全链条的，包括预防的理念、预防的知识、预防的能力、预防的条件以及预防的行为。”她说。

“预防要从培养健康生活方式入手，老年人离开了就业一线，剩下的时间就是要保障好自己的身体健康，给国家、给社会、给家庭减少负担，自己活得也快乐。”中华预防医学会专职副会长兼秘书长梁晓峰表示，从公共卫生和预防学角度来说，就是要强调健康生活方式，第一是戒除不良生活嗜好，比如戒烟戒酒，吃得淡一些；第二要有就医的意识，特别是有些慢性病例如糖尿病、高血压，得有依从性，得听大夫的，其他家庭成员还要帮助他们，让他们定期吃药，定期检查，发现问题尽快就医。

在提升老年人的健康素养方面，被称为“社会疫苗”的健康教育非常重要，会对全人群产生很强的预防效果。怎么做好健康教育工作呢？吴静表示，一是要有权威的核心的信息来源，二要有权威的主流的传播渠道，三是用喜闻乐见的形式进行传播。

织密养老保障网

为更好推动老有所养，各地开展了许多有力有效的举措，养老保障网越织越密，越来越多的老年人安度健康晚年，乐享幸福生活。

福建省推出养老服务条例，支持开设长者食堂、老年助餐点等，破解“用餐难”；加大与老年人生活密切相关的坡道、扶手、电梯等公共设施的适老化改造力度，破解“出行难”；支持企业研发适合老年人的智能化、辅助性产品，组织开展老年人智能技术运用教育培训，破解“运用难”。

山西省出台社区居家养老服务条例，推动老年人健康管理、中医药健康管理、家庭医生签约服务等工作；为失能、慢性病、高龄、残疾等老年人提供以健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、安宁疗护为主，兼顾日常生活照料的医养结合服务；为老年人提供家庭病床、上门巡诊等居家医疗、护理服务等作了规定，促进居家养老医疗护理服务发展。

青海省加快建设普惠养老服务网络，完善社区养老服务设施配套，新建住宅小区按每百户不低于20平方米配套建设社区养老服务用房；老旧小区通过政府补建、购置、置换、租赁、改造等方式加强设施保障，打造一批集日托、全托、上门服务、医养结合等功能于一体的“枢纽型”综合养老服务设施，发展日间照料中心……

王建军表示，未来一段时间，依然是我国应对人口老龄化的重要战略窗口期，要强化系统观念，主动把养老事业融入经济社会发展全局。

在养老保障方面，一是进一步扩大保险覆盖面，解决“漏保”“脱保”“断保”问题，推动城乡居民基本养老保险应保尽保；二是提高统筹层次，推动实施企业职工基本养老保险全国统筹制度；三是逐步提高保障水平，继续完善企业职工基本养老保险待遇调整机制，全面落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制；四是加快发展第二、第三支柱养老保险，多渠道增加公民老年期收入。

在医疗保障方面，进一步完善基本医疗保险制度，稳步提高基本医保门诊报销待遇，将符合条件的基层医疗机构纳入医保定点范围；规范发展补充医疗保险，完善和规范城乡居民大病保险制度，加强与基本医疗保险和医疗救助的衔接；鼓励商业健康保险加快发展，支持商业保险机构开发与基本医疗保险相衔接的商业健康保险产品；稳步建立长期护理保险制度，力争到“十四五”时期末，初步形成适合我国国情的长期护理保险制度框架。