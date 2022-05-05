动脉粥样硬化斑块能与大脑“对话”

发表在近日《自然》杂志上的一项新研究表明，动脉粥样硬化斑块与中枢神经系统之间存在联系。这个以前未知的“回路”涉及3个系统作用的组织，即免疫系统、神经系统和心血管系统。正如实验模型所展示的，这种串扰是功能性的，因为对神经系统的干扰会影响动脉粥样硬化的进展。

斑块由胆固醇、纤维组织和免疫细胞的积累组成，是动脉粥样硬化的标志。意大利罗马第一大学丹尼拉·卡内维尔教授解释说，当出现动脉粥样硬化斑块时，免疫细胞的聚集体也会形成在外层结缔组织中。这些聚集体与淋巴结有相似之处，在健康条件下调节免疫反应。重要的是，动脉周围的结缔组织富含神经纤维，正如新研究表明的那样，建立了一个斑块和大脑之间的直接联系。事实上，这种外膜组织被神经系统用作到达全身所有器官的主要管道。

研究人员重建了整个神经纤维路径，直至中枢神经系统。卡内维尔说，来自斑块的信号一旦到达大脑，就会通过迷走神经（控制大部分器官和内脏功能的神经系统的一部分）影响自主神经系统，直到脾脏。特定的免疫细胞被激活并进入血液循环，导致斑块本身的进展。

研究人员将这个真实的回路定义为“ABC”或“动脉—脑回路”。像所有电路一样，它可以断开或调制。研究人员进行了进一步实验，通过中断与脾脏的神经连接，该器官中存在的免疫细胞的冲动被中断。这种治疗中断的结果是，动脉中的斑块不仅减缓了它们的生长，而且稳定了疾病的严重程度。

考虑到动脉粥样硬化斑块的稳定性是评估疾病严重程度临床上最相关的特征之一，并且在该研究中，“ABC”的成分也在受动脉粥样硬化影响的人体动脉中发现，该研究具有非常重要的转化意义。