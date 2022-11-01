“北京普惠健康保”上线 可用医保个账缴费

2023年度本市商业补充医疗保险“北京普惠健康保”今日正式上线，北京市民皆可以关注官方指定投保平台“北京普惠健康保”微信公众号预约参保。北京青年报记者了解到，今年“北京普惠健康保”的最新变化是医保个账可缴费。

据悉，2023年度“北京普惠健康保”价格不变，仍为195元/年。在此基础上，保障四大重磅升级：一是扩大参保人群范围，拥有北京户籍或持有北京市居住证且已参加异地基本医保的北京市新市民也可参保；二是降低免赔额，优化了特药服务；三是线上快赔更便捷，简化理赔流程，提高理赔速度；四是健管服务体验优。满足老人、妇女及儿童各年龄段人群的健康管理需求，门诊或住院后均可申请，更多触达健康人群，提升体验感。

作为医保的有效补充，“北京普惠健康保”保障方案紧密衔接北京基本医保，在北京市民享受医保待遇的基础上，进行补充赔付，保险责任可覆盖医保报销后仍需要个人负担的费用，不至于“因病返贫、因病致贫”。

据了解，2023年度“北京普惠健康保”放宽参保条件以惠及更多北京市民，参保覆盖北京市基本医疗保险在保状态的参保人员（含城镇职工、城乡居民等）；北京市医疗保障局等相关政府部门管理特定人群；拥有北京户籍或持有北京市居住证且已参加异地基本医保的北京市新市民，不限年龄，不限职业，不限健康状况，老少皆宜。

11月1日起，北京职工医保参保人可使用医保个账余额为本人投保本市补充医疗保险“北京普惠健康保”。12月起，在医保账户完成共济对象办理后，可使用医保个账余额为可以享受北京市基本医保待遇的配偶、父母及子女参保缴费。（记者 蔺丽爽）