国家卫健委：10月31日新增新冠肺炎本土确诊病例498例、无症状感染者2221例

10月31日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例547例。其中境外输入病例49例（福建13例，北京12例，广东7例，四川4例，上海3例，重庆3例，内蒙古2例，辽宁2例，江苏2例，云南1例），含15例由无症状感染者转为确诊病例（福建5例，北京3例，四川3例，辽宁2例，江苏1例，广东1例）；本土病例498例（广东242例，福建82例，新疆23例，北京21例，山西17例，江苏16例，湖南15例，内蒙古13例，河南13例，陕西11例，四川9例，山东7例，重庆7例，黑龙江5例，云南3例，甘肃3例，天津2例，上海2例，贵州2例，青海2例，宁夏2例，安徽1例），含93例由无症状感染者转为确诊病例（福建68例，四川6例，陕西4例，江苏3例，广东3例，重庆3例，甘肃3例，北京1例，山西1例，湖南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例187例，其中境外输入病例39例，本土病例148例（广东26例，内蒙古22例，四川19例，山西14例，陕西13例，新疆9例，北京6例，江苏6例，湖南6例，浙江5例，重庆4例，广西3例，贵州3例，云南3例，山东2例，河南2例，辽宁1例，上海1例，安徽1例，福建1例，甘肃1例），解除医学观察的密切接触者55421人，重症病例较前一日增加4例。

境外输入现有确诊病例537例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例25789例，累计治愈出院病例25252例，无死亡病例。

截至10月31日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4638例（其中重症病例24例），累计治愈出院病例250642例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例260506例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者7822452人，尚在医学观察的密切接触者597693人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者2331例，其中境外输入110例，本土2221例（广东458例，新疆380例，黑龙江184例，内蒙古152例，青海126例，山西123例，福建123例，云南98例，山东96例，河南91例，湖北76例，河北60例，湖南47例，四川45例，陕西44例，甘肃31例，天津24例，辽宁17例，江苏10例，西藏10例，广西7例，重庆6例，安徽4例，宁夏3例，北京2例，上海2例，江西1例，贵州1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者730例，其中境外输入100例，本土630例（新疆209例，内蒙古46例，广东43例，四川38例，湖北32例，山东29例，陕西28例，山西27例，湖南19例，江苏17例，河南16例，广西16例，云南16例，天津11例，吉林11例，重庆10例，贵州9例，上海8例，西藏7例，安徽6例，青海6例，河北5例，黑龙江5例，辽宁4例，甘肃4例，北京2例，江西2例，宁夏2例，浙江1例，福建1例）；当日转为确诊病例108例（境外输入15例）；尚在医学观察的无症状感染者20170例（境外输入1134例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8148517例。其中，香港特别行政区434996例（出院91466例，死亡10397例），澳门特别行政区795例（出院787例，死亡6例），台湾地区7712726例（出院13742例，死亡12831例）。