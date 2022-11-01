中消协发布消费投诉报告 点名诱导未成年人参与直播打赏等

人民网北京11月1日电 （记者孙红丽）中消协近日发布“一老一小”消费领域投诉情况专题报告，其中未成年人消费投诉方面，未成年人盲盒消费热、诱导未成年人无底线追星和诱导未成年人参与直播打赏等被点名。

在未成年人消费投诉中，违法向未成年人出售商品或提供相关服务是一大热点。中消协提到，一些不良商家为谋取利益，违反法律法规规定，明知或未经核实服务对象是否为未成年人情况下，擅自为其提供相关服务，侵害了未成年人合法权益。

首先是违法向未成年人提供文身服务，一些经营者在没有核实未成年人真实年龄，未查看其身份信息情况下，仅凭孩子自称是成年人，就提供文身服务；其次是违法向未成年人销售烟酒。一些经营者在校园周围开设烟酒店，违法向未成年人销售烟酒和电子烟。

诱导未成年人消费也是一大热点。首先是未成年人盲盒消费热。一些商家利用未成年人的好奇心强、爱攀比、容易跟风等特点，推出“珍藏版”“纪念版”“稀有版”等“饥饿营销”方式诱导未成年人高额购买卡片等低价值盲盒商品。其次是诱导未成年人无底线追星。一些经营者利用未成年人容易跟风、易受操控等弱点，通过制造“粉丝经济”“饭圈文化”，使未成年人深陷其中。三是诱导未成年人参与直播打赏，一些平台和播主以各种方式诱导未成年人参与直播打赏，被家长发现后平台以无法证明是未成年人打赏或父母看管不力为由而拒绝退款。

另外，网络游戏类投诉包括未成年网络游戏充值退费难；部分网络游戏内容低俗，影响未成年人身心健康。

中消协提醒，与成年人相比，未成年人的人生观、世界观和价值观尚未发展成熟，自控力弱，很容易受到社会上各种不良风气影响或商家的诱导误入歧途。家长和学校在发现孩子出现冲动性购买盲盒、痴迷追星沉溺于“饭圈文化”或参与直播打赏时，要及时做好教育引导工作，教育孩子树立正确的消费观和偶像观，避免滋生赌博心态或陷入追星骗局。

此外，中央文明办、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室四部门联合发布《关于规范网络直播打赏加强未成年人保护的意见》明确禁止未成年人参与直播打赏，网站平台不得研发上线吸引未成年人打赏的功能应用，不得开发诱导未成年人参与的各类“礼物”。各类直播平台应当严格落实意见要求，促进未成年人健康成长。