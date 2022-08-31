直播预告：呵护骨骼健康 筑牢营养基石

骨质疏松症是一种以骨量低、骨组织微观结构损坏导致骨脆性增加、易发生骨折为特征的全身性、代谢性骨病。因其初期没有明显症状，所以常被人们忽视。骨质疏松应该如何预防？如何早期发现骨质疏松？

9月1日16:00，上海交通大学附属第六人民医院骨质疏松和骨病科主任章振林将做客“人民好医生”直播间，就骨质疏松等相关内容和网友进行分享。

嘉宾简介

章振林，上海交通大学附属第六人民医院骨质疏松和骨病主任，主任医师，国家二级教授，博士生导师。上海市骨疾病临床研究中心主任，上海交通大学附属第六人民医院临床研究中心执行主任，中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会主任委员。

擅长：

代谢性骨病的诊治，包括原发性骨质疏松症-绝经后骨质疏松症和老年性骨质疏松症。

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