预防先行抓住骨骼健康主动权 把牢骨质疏松症基层防治健康关

骨质疏松症是中老年人的常见病、多发病，严重危害老年人健康，已成为当今社会广泛关注的健康问题之一。近日，中国妇女发展基金会副秘书长董葵、中国婚姻家庭研究会副会长樊爱国、北京协和医院妇产科主任医师徐苓、安进（中国）首席医学官林勍翃做客人民健康《健康大讲堂》栏目，围绕骨质疏松的防治话题各自表达了观点。

重视骨质疏松症，加强宣教提高防治意识

骨质疏松症是中老年常见的多发病，有“沉默的杀手”之称。中国妇女发展基金会副秘书长董葵表示，2018年10月，国家卫健委首次发布的中国骨质疏松症流行病学的调查结果显示，骨质疏松症已经成为我国50岁以上人群的重要健康问题，中老年女性骨质疏松问题尤为严重。为提升中老年女性骨质疏松疾病的防病意识，面向社会全面地普及中老年的保健知识，2020年中国妇女发展基金会策划发起了“幸福家庭健康管理促进计划——乐骨行动·女性骨骼健康宣教项目”。

“项目自开展以来，得到了骨科、内分泌、妇科等各领域专家，各省区市有关单位以及爱心企业安进（中国）的支持。2020年，活动共发放了15万册宣教手册，举办了61场女性健康课堂、骨骼健康知识讲座，并通过线上媒体平台的宣教，联动全国150所社区卫生服务中心、主流媒体等，通过这些多元化的宣教形式，广泛普及中老年骨骼健康知识，特别是骨质疏松症的防治知识，让很多女性和家庭因此受益。”

董葵提到，今年“乐骨行动”将扩充项目宣教形式、加大传播力度，扩大实施范围，通过开展组织培训活动，开展骨松预防健康讲座，全媒体传播女性骨骼健康知识。“我们希望为提高广大女性和家庭的健康水平做出更加积极的贡献，为促进中老年女性骨质疏松症的早诊早治作出积极的努力。”

早筛早检早治，加强预防呵护骨骼健康

“女性在更年期之后往往都会出现激素水平降低，这就容易引起骨质流失，导致骨质疏松。”中国婚姻家庭研究会副会长樊爱国认为，无论是从个人健康角度来看，还是从家庭、国家层面，女性防止骨质疏松是非常重要的事情，因此其特别建议适龄女性积极参加“乐骨行动”。

“‘乐骨行动’通过开展各种活动，帮助大家了解钙流失的原因、防治办法，也会有医生对大家进行一些指导。”樊爱国本人也是“乐骨行动”的爱心志愿者，她表示在获得骨质疏松的防治知识后，会向身边的家人、朋友及时分享、普及，让大家在生活中更加留意自己的骨骼健康情况。

“骨质疏松症在早期没有明显症状，因此重在预防。”北京协和医院妇产科主任医师徐苓提到，母系家族成员有骨质疏松和骨折历史的人、缺乏体育锻炼和体力劳动者、体态过于瘦弱者、缺钙和维生素D者，都是骨质疏松的高危人群；因特殊疾病用激素类药物者，有吸烟、过度饮酒等不良生活习惯者，都有增加骨质疏松的风险。如遇这些情况，一定要尽早去医院检查。

关于骨质疏松症的治疗方式，徐苓认为其本质都是预防。“这其中包含两个层面，一个是基础措施层面，即人人都要做到的，比如养成健康的生活方式，包含均衡的饮食、适当的锻炼和户外运动、多晒太阳，这些有助于骨预防质疏松；另一个是针对特定人群，特别是绝经后的妇女，可适量补充包含钙和维生素D的骨健康补充剂。”此外，徐苓还特别强调如果确实出现骨量减少或骨质疏松，要及时问诊，选择最合适自己的药物。

防治形成社会合力，共建骨质疏松症诊疗体系

随着中国老龄社会的发展，骨质疏松症作为一个增龄性的疾病，日益受到公众的关注。安进（中国）首席医学官林勍翃提到，骨质疏松症以及由骨质疏松症引发的脆性骨折，应定期检测骨密度，但这一点的必要性常常被公众忽略，以致当骨量下降时不能采取合适的防治措施，错过了最佳防治时间。“正因此，让我们认识到加强疾病科普很重要。所以，我们这次在中国妇女发展基金会和心系系列项目办公室的指导和支持下开展‘乐骨行动’，希望在让更多的中国女性了解全球骨骼健康解决方案的同时，努力推动骨质疏松症诊疗体系的建立，助力医疗理念从有病治病转向预防方向，在源头上尽力预防骨质疏松和脆性骨折的发生。”

林勍翃表示，骨质疏松是一种需要长期管理的慢性疾病，但也是可防可治的，要真正掌握骨骼健康的主动权，做好防治和筛查工作，需要各界人士共同努力，为规范骨质疏松症治疗创造一个积极的环境。“我们希望和政府、学会、医院建立战略伙伴关系，依托骨折联络服务模式，在医院推行多科室的协作，形成脆性骨折患者的标准化管理模式。”同时，林勍翃建议通过向基层医疗机构引入先进药物、进行基层培训，扩容基层的诊疗能力，同时对社区居民进行科普讲座，逐步构建骨质疏松症的社区健康管理路径。“利用社区医院的力量辐射更广泛的大众群体，持续推动构建完善的骨质疏松症疾病防治体系，守护骨骼健康在基层的第一道关口。”