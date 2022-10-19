守护人民生命健康的“中国方案”

最大限度保护了人民生命安全和身体健康、促进中医药传承创新发展、健全公共卫生体系……党的二十大报告对守护人民生命健康进行了系统总结和部署。

二十大报告提到，推进健康中国建设，把保障人民生命健康放在优先发展的战略位置。在中国工程院院士张伯礼代表看来，这是党对14亿人民健康的高度关注。从全方位全周期健康服务到中国特色医疗卫生服务体系，从中西医并重到人口发展战略，进一步推进健康中国建设为守护人民生命健康给出“人民至上、生命至上”的中国方案。

重大创新成果领航医药产业

“上个世纪末，我国启动中药现代化的推进工作，到目前取得了长足的进步。”张伯礼说，“通过重大新药创制和中药现代化的共同推进，我们确定了‘化药紧跟世界、生物制药与世界并进、中医药要领先世界’的目标。”

在抗击新冠肺炎疫情中，我国生物医药的技术进步已经展现了积极效果。

国药集团党组成员、董事长刘敬桢代表表示，通过一系列重大原创成果的取得，国药集团实现了关键核心技术自主可控，其独立自主研发的诊断试剂、特效治疗药和疫苗为全球抗疫提供了有力支撑。此外，近30个一类创新药相继上市、11价宫颈癌疫苗等一批新药正在研发。

中医药领域的蝶变，也没有止步于人们耳熟能详、有效对症新冠肺炎的“三药三方”。

“过去中成药没有二次开发模式，销售过亿元的品种只有四十几种，而国际上一般药品的平均销售额为10亿元。”张伯礼说，通过中成药二次开发重大科研项目的推进，目前针对我国居民重大疾病的中成药物已经形成了规范化的二次开发模式。

数据显示，我国销售过亿的二次开发中成药品种从不足50个增长到500多个，过10亿元的品种达到50个。张伯礼介绍，我国已经形成了自己的中药大品种战略，很多已被纳入医保，不仅大大丰富了老百姓的用药品种，还降低了用药成本。

人民幸福为要，谋划健康布局

人民幸福，健康为“要”。二十大报告把保障人民健康放在优先发展的战略位置。

中国医学科学院院长王辰院士心中的愿景是：老百姓身体健康、精神愉悦，社会适应良好。全社会从观念上、行动上将医学健康事业作为“主流、核心”发展，充分支持健康事业、营造良好生态。

这样的愿景，需要均衡、充足的优质医疗资源作为基础。

“推动更多研究资源融入医学研究，是促进医疗优质化、破解我国优质医疗资源不足的问题、满足老百姓对优质医疗资源迫切需求的有效手段。”王辰认为，“科技面向人民生命健康”对科技界、知识界提出了要求，医学研究涉及自然科学与技术、社会科学与方法、人文学科与文化三大领域，绝不仅仅是科技、生物学问题，需要为医学健康形成协同创新生态，可通过设立国家医学健康科学基金助力协同创新生态的形成。

为解决优质医疗资源均衡、充足的问题，我国启动了国家医学中心和国家区域医疗中心规划设置，目前全国已设置12个国家医学中心，打造医学高地、推动成果落地。

刘敬桢认为，国企应充分发挥在解决发展不平衡、不充分问题中的基础作用。通过对地方医药企业、科研机构的整合，对疫苗、血液制品等战略性资源的整合，探索医药、医疗、保险、健康保健与养老深度融合的服务发展模式，带动从科研到产业的健康布局。

加强基础研究，持续科技供给

“医学健康的重要性怎么说都不为过，是我们党以‘人民为中心’‘生命至上’‘构建人类卫生健康共同体’执政理念的具体体现，是对人民关切的回应。”王辰坦言，医药健康更是在复杂国际环境下抢占科学发展前沿的最为关键、最关乎国计民生的领域。

在新冠肺炎疫情中，科学研究的“快”“稳”“准”使中国在应对突如其来的新发传染病时集聚起从容应对的底气。

二十大报告提出，健全公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。

王辰表示：“从全球范围看，新冠肺炎疫情仍然存在，病毒还在快速变异、进化。科学应对是控制疫情的根本方法，所以在及时诊断、识别病毒性状，评价人群免疫状态，研究发病机制、有效药物疫苗等相关问题上，科学研究都要提前做好布局、务实推进。”

二十大报告提出“促进中医药传承创新发展”，这也是张伯礼心心念念推动的事。“通过大数据的汇总分析，我们用科学的方法回答中药治疗新冠的免疫炎性调控机制。”张伯礼说，与此同时，人工智能、远程医疗、大数据这些新技术的应用，也将持续为中医药事业的传承创新发展注入新活力，让中医药更好地服务百姓。

向科学要答案，通过加强基础研究、科技供给，不仅可以为新领域破题注入原动力，也将为传统医学蹚出一条传承创新发展的通衢大道。