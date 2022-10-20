截至10月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

10月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例211例。其中境外输入病例47例（广东14例，福建12例，四川7例，北京5例，天津3例，上海2例，江苏2例，内蒙古1例，云南1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（广东2例，内蒙古1例，四川1例）；本土病例164例（内蒙古29例，广东26例，陕西25例，北京14例，山西12例，江苏11例，浙江8例，河南7例，湖南7例，重庆6例，新疆6例，四川4例，天津3例，云南2例，辽宁1例，福建1例，广西1例，西藏1例），含20例由无症状感染者转为确诊病例（江苏4例，陕西4例，北京3例，内蒙古3例，浙江2例，重庆2例，山西1例，湖南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例305例，其中境外输入病例59例，本土病例246例（广东51例，贵州47例，内蒙古37例，四川27例，新疆21例，山西9例，辽宁7例，江苏7例，重庆6例，陕西6例，北京5例，天津5例，云南5例，海南3例，河南2例，广西2例，宁夏2例，黑龙江1例，上海1例，浙江1例，湖南1例），解除医学观察的密切接触者60973人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例623例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25217例，累计治愈出院病例24594例，无死亡病例。

截至10月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4218例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例247282例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例256726例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6995430人，尚在医学观察的密切接触者467140人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者751例，其中境外输入108例，本土643例（新疆121例，广东58例，内蒙古53例，陕西50例，云南45例，湖南39例，四川38例，湖北30例，天津27例，浙江21例，重庆19例，河北18例，广西18例，江苏17例，河南17例，山东15例，甘肃15例，上海10例，宁夏6例，安徽5例，江西5例，北京4例，贵州4例，辽宁3例，山西2例，西藏2例，青海1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者642例，其中境外输入78例，本土564例（新疆132例，贵州93例，内蒙古37例，天津28例，上海28例，湖北28例，山西27例，江苏24例，安徽23例，陕西17例，河北15例，西藏14例，甘肃12例，宁夏11例，黑龙江10例，河南10例，四川10例，广东9例，云南9例，广西8例，吉林6例，湖南4例，浙江3例，山东3例，重庆2例，江西1例）；当日转为确诊病例24例（境外输入4例）；尚在医学观察的无症状感染者15765例（境外输入991例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7729546例。其中，香港特别行政区426565例（出院88853例，死亡10297例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7302188例（出院13742例，死亡12036例）。