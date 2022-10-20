把保障人民健康放在优先发展战略位置

“我来看看，大家都吃些什么菜。”在辽宁考察时，习近平总书记走进位于沈阳市皇姑区三台子街道的牡丹社区老年餐厅，同正在用餐的老人们亲切交流。“要抓好老龄事业、老龄产业”“要加强对下一代的养育、培养，确保身心健康”……一老一幼，牵挂的是人民健康的事业；千头万绪，心怀的是千家万户的冷暖。

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。党的二十大报告将“健康中国”作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面，提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”，并对“推进健康中国建设”作出全面部署。从优化人口发展战略，到实施积极应对人口老龄化国家战略；从深化医药卫生体制改革，到重视心理健康和精神卫生，都充分体现了对人民健康的高度重视，充分彰显了以人民为中心的发展思想。

“经济要发展，健康要上去。人民群众的获得感、幸福感、安全感都离不开健康。”党的十八大以来，健康扶贫工程累计帮助近1000万个因病致贫返贫家庭成功摆脱贫困，人均预期寿命从74.8岁增长到78.2岁，文明健康、绿色环保的生活方式日益普及……这是我国卫生健康事业进步最大的十年，也是人民群众健康获得感不断增强的十年，我国主要健康指标居于中高收入国家前列，人民群众健康权益得到充分保障。

健康的质量，浓缩在日新月异的数字上；健康的成色，蕴藏在美好生活的细节里。在从吃得饱、吃得好向吃得营养、吃得健康的转变中，健康理念深入人心；在回应“人民群众不但要求看得上病、看得好病，更希望不得病、少得病，看病更舒心、服务更体贴”的期望中，医药卫生体制改革持续深化；在蓝天白云重新展现、浓烟重霾有效抑制、绿色版图不断扩展的改善中，城乡环境更加宜居；在“人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价”的果敢中，公共卫生防护网筑牢织密……正是在普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业的不懈努力下，健康中国建设蹄疾步稳，全民健康更有保障。

习近平总书记强调：“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。”随着经济社会发展水平和人民生活水平不断提高，人民群众更加重视生命质量和健康安全，健康需要呈现多样化、差异化的特点。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快形成有利于健康的生活方式、生产方式、经济社会发展模式和治理模式，努力全方位全周期保障人民健康，我们就一定能为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。

《 人民日报 》（ 2022年10月20日 06 版）