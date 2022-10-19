人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志之一。党的二十大报告提出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。

坚持人民至上、生命至上，优化人口发展战略，促进中医药传承创新发展，健全公共卫生体系……代表们纷纷表示，全面推进健康中国建设，一定能实现人人享有健康的美好愿景，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。

“我至今记得习近平总书记说，‘在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价’”

党的二十大报告指出，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零不动摇，开展抗击疫情人民战争、总体战、阻击战，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。

“我至今记得习近平总书记说，‘在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价。’”党的二十大代表、山东中医药大学第一临床医学院副院长贾新华说，新冠肺炎疫情暴发以来，中国因时因势，不断优化防控措施，最大程度保护了人民群众的生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对国家整体经济社会发展的影响，“人民至上、生命至上”集中体现了中国共产党人以人民为中心的价值追求，人民健康有保障，国家富强才有底气。

P3实验室，是党的二十大代表、浙江省疾病预防控制中心微生物检验所所长张严峻抗击疫情的主战场。2020年1月21日，张严峻所在实验室获得国家卫健委新冠病毒分离培养资质。1月24日，团队成功分离出新冠病毒毒株，使浙江省疾控中心成为全国最早分离出新冠毒株的省级疾控中心。“我们分离出的毒株充分用于病毒溯源、疫苗研制、检测试剂与药物研发，团队参与研发的新冠灭活疫苗‘克尔来福’在全球超60个国家和地区及国际组织获批使用，为构建人类卫生健康共同体作出了贡献。”张严峻表示，战胜疫情离不开科技支撑，广大科技工作者要继续让科技为人民群众生命安全和身体健康造福。

“我一定会扛起新使命，让更多老年人共享改革发展成果，安享幸福晚年，向党和人民交上一份满意的答卷”

人口发展是“国之大者”，“一老一小”即老有所养、幼有所育事关全民健康大局。党的二十大报告提出，优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本。实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。

对近年来生育支持政策的陆续出台，党的二十大代表、山东省潍坊市儿童福利院副院长杨守伟深有感触：“我们福利院接收的患有唇腭裂、先天性心脏病、手足畸形等疾病的儿童越来越少，这得益于国家持续改善优生优育全程服务，不断提升孕前保健、产前筛查和产前诊断服务水平。潍坊市今年计划建设公办幼儿园226所、义务教育学校68所，学前教育更普及普惠，义务教育均衡发展水平也更高了。”

杨守伟期盼儿童和孕产妇健康管理服务质量进一步提高，普惠托育服务持续发展，“只有把生育、养育、教育一体考虑，切实解决老百姓的后顾之忧，才能进一步释放生育潜能，保障人口发展战略目标顺利实现。”

“我一辈子都不离开咱们敬老院。”这是党的二十大代表、江苏省淮安市盱眙县桂五镇敬老院院长李银江对老人们的承诺。这些年，李银江在敬老院建起“农疗园”，用心用情守护每一位老人。

“党的二十大报告提出，要推动实现全体老年人享有基本养老服务。作为敬老院院长，我一定会扛起新使命，让更多老年人共享改革发展成果，安享幸福晚年，向党和人民交上一份满意的答卷。”李银江说。

“我们要坚定不移走中西医结合道路，让人民群众方便看中医、放心用中药”

党的十八大以来，中医药全面参与基本医疗卫生制度建设，融入健康中国行动，中医药服务公平性、可及性、便利性明显增强。党的二十大报告提出，促进中医药传承创新发展。

“传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容。”贾新华表示，中医药发展要坚持中西医结合、中西药并用。“中医和西医都是人类与疾病斗争的有力武器，完全可以优势互补，提高临床疗效，为全面推进健康中国建设、更好保障人民健康提供有力支撑。”

贾新华见证了中医药全程深度参与新冠肺炎疫情防治。在战疫一线，他从几位愿意接受中医药治疗的患者开始，一人一方给予治疗。随着服药者症状减轻，更多患者主动要求服用中药。“我们要坚定不移走中西医结合道路，让人民群众方便看中医、放心用中药。”贾新华说。

党的二十大代表、福建中医药大学附属人民医院呼吸科副主任叶玲表示，中医药是中华文明瑰宝，“要坚持守正创新。要保护好中医药古籍文献，加强对名老中医学术经验活态传承，完善具有中医药特色的人才培养模式，形成促进中医药事业发展的合力。”

“我们‘疾控人’将认真贯彻落实党中央决策部署，坚持预防为主，努力提供更多更高质量公共卫生服务”

公共卫生是全民健康的基石。十年来，中国科学、高效地做好突发公共卫生事件的应对工作，H7N9等新发传染病、中东呼吸综合征等境外输入疫情得到成功处置，抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果。

党的二十大报告提出，创新医防协同、医防融合机制，健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能力，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。

“公共卫生体系是保障全民健康的重要一环，是推进健康中国建设的重要内容。只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，才能切实为维护人民健康提供有力保障。”张严峻表示，党的二十大给公共卫生体系建设、疾病预防控制体系改革完善指明了方向，“我们‘疾控人’将认真贯彻落实党中央决策部署，坚持预防为主，努力提供更多更高质量公共卫生服务。”

党的二十大代表、贝达药业股份有限公司质量工程师高娅琴表示，在新冠肺炎疫情防控斗争中，中国积累了应对重大突发公共卫生事件的宝贵经验，集中展现了中国力量、中国精神、中国效率。作为来自创新药企科研一线的代表，高娅琴期盼通过新药好药创新研发，助力公共卫生体系建设。“针对新发突发传染病及其他涉及公共卫生安全的应急需求，要加强对所需药品的应急研发、检验检测，围绕关键技术和科学难题不懈攻关，让老百姓用上更多中国人自主研发的放心好药。”高娅琴说。