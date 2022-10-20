党的二十大报告对“推进健康中国建设”“健全公共卫生体系”作出了明确要求。作为一名来自县区基层医院的医护人员，我对此深有感触。

2020年年初，我作为江西省第二批援助武汉医疗队的一员，随队进驻武昌洪山体育馆方舱医院。当我抵达时，正是疫情最严峻的时候。我所在的方舱医院是武汉市第一批投入使用的，面临许多需要逐步完善的地方。除治疗之外，我们每天还要关注患者的情绪，给他们加油、打气。因为有我们在，病人的希望就在。

这十年，我见证了医联体不断建立、医保政策逐渐完善、健康中国行动深入开展，老百姓“看病难、看病贵”的问题已经得到了一定程度的缓解。如今，我国已经建成了世界上规模最大的医疗卫生体系。正是得益于此，目前有许多患者在外地结束治疗后，可以通过“病人少跑腿、数据多跑路”的基本医疗保险跨省异地就医直接结算政策进行医保报销。

这些，让我真正理解了“以人民为中心的发展思想”的意义所在。未来，我将继续奋斗在我所热爱的护理工作岗位，用实际行动践行敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神，做一名健康中国的守护者。（本报记者胡晓军、李玉兰 本报通讯员薛斌采访整理）