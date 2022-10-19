沙广华代表——

促进高质量充分就业

“党的二十大报告提出，为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。我们要坚持在发展中保障和改善民生，不断实现人民对美好生活的向往。”黑龙江省人力资源和社会保障厅党组书记、厅长沙广华代表说，近年来，黑龙江省始终把就业作为最大的民生，实施就业优先政策，完善工作组织支撑、就业政策协同、公共就业服务、统计分析预测、失业动态监测和劳动关系调处，全省就业形势总体稳定、稳中向好。

沙广华表示，下一步，将认真贯彻落实党的二十大精神，用心用情用力履行好人社部门职责。具体而言，要落实就业优先战略，完善就业创业政策体系，创造更加公平的就业环境，加强困难群体就业兜底帮扶，大力开展职业技能培训，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，全力保持就业形势持续稳定，促进高质量充分就业。

（本报记者孙振、刘梦丹）

郭灵计代表——

解决好人民群众急难愁盼问题

“我们要实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，坚持尽力而为、量力而行，深入群众、深入基层，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。”吉林省四平市委书记郭灵计代表说，“人民”二字重逾千钧，让人民生活幸福是“国之大者”。我们一定要深入贯彻落实党的二十大精神，在高质量发展中保障和改善民生。

郭灵计表示，四平市牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，每年集中资源办成几件百姓最急最盼的大事，解决好人民群众急难愁盼问题。下一步，将持续巩固拓展物业治理、老旧小区改造等成果，全力抓好海绵城市建设、南北河综合治理等重大民生工程，大力发展教育、卫生、文化、养老等社会事业，加快推进多层次社会保障体系和健康四平建设，扎实推动共同富裕，让全市人民共享高质量发展成果。

（本报记者孟海鹰）

付素珍代表——

协同发展养老事业和养老产业

党的二十大报告提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。河北省邢台市人民医院重症医学科副主任付素珍代表说：“发展老年医疗健康服务事业，让老年人有一个幸福美满的晚年，是应对人口老龄化的重要措施。”

“加强老年医疗健康资源投入，提高老年医疗服务能力，有助于推动老年医疗健康服务事业的发展。近年来，邢台市推行长期护理保险制度，积极探索将乡村养老机构、幸福院和乡村医疗机构建在一起、连接在一起，形成了‘医中有养、养中有医、失能有保’的发展模式。”付素珍表示，要引导社会力量参与养老服务体系建设，不断推动养老事业和养老产业协同发展，构建“基本有保障、普惠能满足、高端有选择”的多层次发展格局。

（本报记者张志锋）

周英代表——

让群众享有更高品质医疗保障

“党的二十大报告围绕‘不断实现人民对美好生活的向往’这个奋斗目标，对保障和改善民生明确了一系列新要求、新部署、新举措，为做好民生工作提供了根本遵循和行动指南。”江苏省医保局党组书记、局长周英代表说，党的十八大以来，党中央把保障人民健康放在优先发展的战略位置，全面深化医保制度改革，建立起世界上覆盖人群最广的医疗保障体系。

周英表示，在新征程上，要坚持人民至上、生命至上，坚决扛起职责使命，更加聚焦解决医疗保障领域不平衡不充分的问题，更加聚焦人民群众在医疗保障领域关心的重点难点，探索新思路、推出新举措，为人民群众提供更可靠、更充分的医疗保障，不断满足人民群众对美好生活的向往。

（本报记者常钦）

向辉代表——

扎实推动乡村全面振兴

“党的二十大报告提出，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。这让我备受鼓舞、信心满满。”湖北省来凤县农园果蔬专业合作社理事长向辉代表说，“2010年，我返乡创业成立合作社，10多年来，见证了脱贫攻坚的历程。如今，乡村交通便利了，家家户户通了自来水，用上了互联网，农民的日子越来越幸福。”

向辉表示，下一步，将继续在发展农村特色产业上下功夫，当好乡村振兴的领头雁，把乡村建设得更加美丽，让农业成为有奔头的产业，让乡村成为农民宜居宜业的幸福家园。

（本报记者王昊男）

《 人民日报 》（ 2022年10月19日 07 版）