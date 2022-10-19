截至10月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

10月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例247例。其中境外输入病例43例（福建16例，广东12例，四川7例，北京3例，内蒙古2例，江苏1例，山东1例，陕西1例），含10例由无症状感染者转为确诊病例（四川4例，福建2例，北京1例，内蒙古1例，江苏1例，山东1例）；本土病例204例（广东50例，北京34例，内蒙古24例，山西22例，陕西20例，浙江11例，河南10例，湖南7例，新疆6例，四川5例，云南3例，江苏2例，广西2例，贵州2例，西藏2例，黑龙江1例，上海1例，福建1例，重庆1例），含14例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古4例，四川3例，北京1例，江苏1例，湖南1例，广东1例，重庆1例，云南1例，陕西1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例348例，其中境外输入病例44例，本土病例304例（内蒙古120例，广东43例，四川32例，新疆24例，江苏13例，云南12例，山西11例，重庆10例，贵州7例，黑龙江6例，宁夏5例，河南4例，天津3例，辽宁3例，北京2例，山东2例，湖南2例，西藏2例，河北1例，上海1例，陕西1例），解除医学观察的密切接触者57067人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例635例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25170例，累计治愈出院病例24535例，无死亡病例。

截至10月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4312例（其中重症病例14例），累计治愈出院病例246977例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例256515例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6936046人，尚在医学观察的密切接触者468924人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者749例，其中境外输入119例，本土630例（新疆116例，内蒙古52例，广东48例，湖南42例，陕西40例，湖北39例，浙江37例，四川31例，云南30例，重庆25例，山西23例，江苏22例，河南21例，广西18例，上海14例，山东12例，天津9例，北京8例，河北8例，宁夏7例，贵州6例，西藏6例，辽宁3例，安徽3例，江西3例，黑龙江2例，福建2例，甘肃2例，吉林1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者728例，其中境外输入77例，本土651例（内蒙古141例，新疆118例，贵州43例，甘肃36例，天津33例，湖北26例，四川22例，上海21例，江苏20例，安徽20例，云南20例，宁夏18例，广东17例，河南16例，西藏14例，陕西14例，湖南13例，黑龙江12例，山东10例，山西8例，重庆8例，河北6例，浙江6例，辽宁3例，吉林3例，江西2例，广西1例）；当日转为确诊病例24例（境外输入10例）；尚在医学观察的无症状感染者15680例（境外输入965例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7684298例。其中，香港特别行政区425913例（出院88586例，死亡10285例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7257592例（出院13742例，死亡11994例）。