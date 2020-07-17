法发现新冠肺炎重症者有共同特征

科技日报北京7月16日电 （记者刘霞）来自法国多家机构的科学家在最新一期《科学》杂志撰文称，干扰素反应不足以及炎症加剧可能是新冠肺炎重症患者共同拥有的特征，这一发现有望催生新的针对新冠肺炎重症患者的疗法。

新冠肺炎暴发以来，全球无数科学家开始研究新冠病毒以及相关感染。据物理学家组织网15日报道，研究人员发现，新冠病毒感染的特征之一是患者表现出来的症状大相径庭：有些人没有症状；而另一些人则无法呼吸。如果能找到人们对新冠病毒感染产生如此不同反应的原因，就有可能找到更好的治疗重症患者的疗法。

鉴于此，研究人员调查了法国50例住院患者的具体情况。这些患者的症状从轻微咳嗽到需要使用呼吸机不等，他们希望找出新冠肺炎重症患者的共同特征。

在分析了患者的血液、身体组织、免疫细胞和其他样本后，研究人员发现了重症患者的共同特征：干扰素反应不足以及炎症加剧。他们认为，这些特征可能是新冠肺炎重症患者的“独特标签”。这一新发现有望催生新疗法——既能增强干扰素对感染的反应，同时又能减少炎症。

研究人员解释说，新冠肺炎重症患者的I型干扰素（免疫系统用来抵抗感染的一种蛋白质）反应缺乏；此外，促进炎症信号的水平也高于正常水平。这两种反应结合在一起，使患者对感染几乎毫无招架之功。

最新研究以此前的研究成果为基础。此前研究发现，感染区域的干扰素信号传导可能在缓解疾病恶化中起作用。干扰素接触病毒的时间、持续时间和位置，似乎是目前的疗法能否取得成功的关键因素。