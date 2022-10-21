直播预告：专家谈早防早诊早治慢阻肺病

秋冬是呼吸疾病的高发期。慢性阻塞性肺疾病作为一种常见的呼吸系统疾病，易在寒冷季节发作，可进一步发展为肺心病和呼吸衰竭。10月23日10:00，四川大学华西医院呼吸与危重症医学科主任医师、教授文富强，澳门大学中华医药研究院教授胡豪将做客“人民好医生”直播间，和网友们分享慢阻肺病的相关内容。

嘉宾简介

文富强，四川大学华西医院大内科主任，华西临床医学院内科学系主任，华西医院呼吸内科主任（2005-2013）。生物治疗国家重点实验室呼吸病学研究室主任，我国首位呼吸病学国家杰出青年科学基金获得者，全球慢阻肺诊治策略委员会成员及中国负责人，澳大利亚悉尼大学医学院名誉教授，中国生理学会呼吸生理专委会副主任委员，中华医学会呼吸病分会慢阻肺学组副组长，中国呼吸医师协会慢阻肺工作委员会副主任委员。

胡豪，博士，教授，博士生导师。澳门大学中华医药研究院教授，澳门大学健康科学学院公共卫生与医药管理学系教授，珠海澳大科技研究院研究员，澳门医药管理学会会长，澳门药理学会秘书长。研究领域集中在临床研究与转化、卫生技术评估、卫生系统与政策研究、制药产业与政策、以及中药国际化开发与准入。

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