冯继锋：强化落实癌症防治多措并举提升诊疗质量

随着临床治疗手段的不断发展，肿瘤的诊疗已逐步进入“慢病化管理时代”。《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年，实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理，总体癌症5年生存率提高15%。在此背景下，强化落实癌症防治行动，持续提升癌症综合诊疗水平，对实现“共建共享健康中国”有着积极且重要的意义。

近日，江苏省肿瘤医院党委书记、肿瘤内科主任冯继锋做客人民健康科普节目就发，就消化道肿瘤的防治建设、肿瘤慢病化管理等话题与广大网友进行了深入交流。

消化道肿瘤防治要“三早”

“我国是一个癌症高发国家，建立完善的肿瘤防治系统尤为重要，其中早筛、早诊、早治在肿瘤防治中意义重大。”冯继锋认为，我国大多数癌症患者在就医时即是中晚期，而消化道肿瘤具有隐蔽性，患者首诊即中晚期的情况尤甚，因此早筛早诊早治非常重要。

冯继锋说，“三早”政策有利于尽早发现肿瘤并进行医学干预，有效降低癌症发病率和死亡率。同时，早期消化道肿瘤治疗较中晚期治疗花费较少、且治疗效果好，能够积极提振患者的治疗信心。

对于如何推进我国“三早”政策进一步落实，冯继锋提出了五点建议：第一要加快建立符合我国国情的癌症早筛体系；第二要加强医疗服务体系供给侧改革，提高基层疾病筛查能力。早筛工作应该织密基层一张网，只有提高基层的疾病筛查能力才能扩大早筛覆盖率、提高疾病检出率；第三要开展健康科普宣教，提高公众早筛意识，提升早筛意愿和自主性；第四是要完善早筛制度和政策保障。这需要通过政府、社会、公众的群策群力来共同推进，目前行业内提出拓宽医保覆盖范围、将医保重心前移至疾病的预防阶段等举措，对于早筛和医保都是有益、可执行的。最后，早筛要和早诊早治紧密联动。

创新手段重塑治疗新格局

肿瘤诊疗发展在癌症防治体系中举足轻重，特别是一些新兴技术和创新药物的临床应用备受瞩目。

对于我国消化道肿瘤诊疗现状，冯继锋评价说：“进入新世纪以后，国内的医疗技术和治疗药物发展迅速，大幅提升了肿瘤诊疗的水平，在一些具有挑战的治疗领域，取得了鼓舞人心的突破。也正是因为不断优化的肿瘤诊疗方法和高水准的科学决策 ，让肿瘤临床治疗更有依据、更加规范，保障了医疗质量和患者安全。”

谈到近年来印象深刻的诊疗新技术，冯继锋深有感触。“免疫治疗是癌症治疗的第三次革命。对于消化道肿瘤而言，免疫治疗给部分中晚期肿瘤以及围手术期的新辅助/辅助治疗提供了新方案，在此基础上，我们还可以借助分子分型的检测来实现肿瘤的精准治疗，即根据患者不同的基因突变，制定特异性的治疗方案。因此，随着药物研发和医疗技术的日新月盛，免疫治疗和其他治疗方法针对消化道肿瘤的治疗思路不断革新，将推动更多新兴治疗手段的涌现，构建肿瘤治疗新格局。”

将肿瘤当作慢性病来管理

随着肿瘤诊疗技术的发展以及临床诊疗规范化的推进，肿瘤的治疗逐步进入了“慢病化管理时代”。

冯继锋提倡将肿瘤作为慢性病去对待和管理。患者应有全生命周期的概念，积极并坚持配合肿瘤的治疗如手术切除、后续治疗及长期随访，重视自我健康管理，以期达到治疗的效果最大化。

近年来，江苏省肿瘤医院在肿瘤慢病化管理方面进行了大胆的探索和创新，冯继锋介绍：“医院将治疗概念以肿瘤治疗为中心转变为以患者健康为中心，以多学科诊疗模式把个体的肿瘤治疗策略、治疗原则和治疗方案结合起来，共同服务肿瘤患者的整体照护；其次，我们将肿瘤防控战线前移，提倡肿瘤‘三早’，进一步提高肿瘤早诊率，做好在肿瘤诊断后的规范化治疗，治疗后指导患者科学康复、定期随访，以实现对肿瘤防控的全周期覆盖。希望通过对肿瘤治疗传统观念的改变和临床实践模式的改变，纳入肿瘤治疗的前后期，进行统一的规划和指导，让肿瘤更可防可控。”

多方合力推动肿瘤防治融合

肿瘤防治是一项系统、复杂且长期的工作，在冯继锋看来，需要得到社会各界的关注和支持。

他从公众、政府、医疗机构和制药企业等多个维度对肿瘤防治建言献策：“公众作为生命健康的第一责任人，要树立和践行对自己健康负责的健康管理理念，提高健康素养，加强健康管理；政府方面，应积极加快医疗改革，推动制定符合社会需求和促进医疗产业发展的政策和措施，为人民带来更多福祉；医疗机构和医药企业作为肿瘤防治的中坚力量，要合作推进肿瘤诊疗的临床研究。以医药研发与临床研究正向融合，合力破解治疗难题，推进行业发展，惠及更多患者；大力推进肿瘤防治知识的普及，增强人民群众防癌抗癌意识，形成尊医重卫良好氛围,为促进肿瘤诊疗技术发展、加快创建我国卫生健康事业新局面创造良好条件。”