哈工大教授揭示人体B细胞受体复合物组装分子机制

记者19日从哈尔滨工业大学了解到，这所学校生命科学中心教授黄志伟课题组发布最新研究成果，揭示了人体B细胞受体复合物的组装和识别机制，并发现不同亚型B细胞受体具有不同的组装模式。

T细胞和B细胞是人类适应性免疫细胞，在病原感染、癌症发生以及自体免疫疾病中起着关键作用。它们分别通过T细胞受体和B细胞受体识别抗原信号，把信号传递至细胞内，从而激活T细胞和B细胞的免疫反应。然而，其受体复合物信号转导、免疫激活的结构基础与分子机制问题，一直是免疫学领域重要的基础科学问题。

人类B细胞受体有5种亚型。这个课题组解析了人体IgG和IgM两种亚型的B细胞受体复合物结构。研究发现，B细胞受体复合物结构包含了一个膜结合形式的免疫球蛋白同源二聚体，用于识别抗原，以及一个膜结合形式的异源二聚体，用于信号传递。一系列实验数据不仅解析了长久以来未破解的B细胞受体结构与组装机制，且对认识其启动免疫反应的分子机制，以及开发靶向B细胞受体的免疫疗法用于治疗相关疾病提供了关键结构基础。

这篇论文于18日在《科学》杂志上发表，题为《两种亚型的人类B细胞受体的冷冻电镜结构》。同期杂志在“观点”栏目发表评论文章，称这一研究揭开了B细胞受体结构面纱——分子结构，为理解和控制B细胞受体活性提供了路径。

近年来，在人免疫细胞受体的结构与分子机制研究方面，黄志伟课题组解决了一系列技术问题，包括解析人T细胞受体复合物的三维结构，揭示T细胞受体复合物的亚基组装、识别机制，提出T细胞受体的“胆固醇——门栓”控制理论，为设计靶向T细胞受体调控T细胞活性的免疫疗法提供了理论依据。

据悉，这一项目受到国家自然科学基金委员会、哈工大青年科学家工作室等基金资助。（记者杨思琪）