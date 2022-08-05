人类免疫系统完整连接图绘成

科技日报北京8月4日电 （实习记者张佳欣）据最新一期《自然》杂志，英国桑格研究所、瑞士苏黎世大学科学家及其合作者绘制了第一张组成人类免疫系统的连接网络的完整图谱，展示了人体内免疫细胞是如何连接和交流的。

这项新研究发现了许多以前未知的免疫细胞相互作用，这些相互作用共同构成了人体的免疫防御组织，为目前免疫疗法中存在的长期问题提供了答案，未来可能催生癌症、传染病等疾病的新免疫疗法的出现。

免疫系统是由特化细胞组成的，其中一些细胞会在全身扫描受伤或疾病的迹象。一旦这些细胞检测到威胁，它们就需要将信息传递给其他细胞，以启动有效的免疫反应。细胞间信号传递的一种方式是通过细胞表面的蛋白质与其他细胞表面的“受体”蛋白质相结合。以前，科学家和临床医生对体内所有不同类型的免疫细胞之间的受体连接只有一个不完整的图谱。

如果要开发增强免疫系统以对抗疾病的疗法，就需要深入了解免疫细胞之间的相互沟通和作用，以及这种沟通是如何融入人体整体的。

研究人员分离并研究了一组几乎完整的将免疫细胞物理联系在一起的表面蛋白。然后，他们使用大量的计算和数学分析创建了一份图谱，显示了细胞类型、信使和免疫细胞之间每次“对话”的相对速度。

有了这份图谱，人们就可能从整体上看到不同疾病对免疫系统的影响，并研究与免疫细胞表面不同蛋白质结合的新疗法。细胞表面蛋白比任何其他类型的蛋白质更常作为新药的基础。

研究论文第一作者贾罗德·希尔茨说：“仔细分离和分析每个免疫细胞以及它们与其他细胞的相互作用，为我们提供了人体所有免疫细胞之间对话的第一张‘地图’。这是了解免疫系统内部工作原理的一大步，世界各地的研究人员有望利用这一点来帮助开发与人体防御机制相结合的新疗法。”