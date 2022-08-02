世界第四位艾滋病“治愈”者出现

据外媒消息，研究人员7月27日报告称，一位现年66岁的白血病患者在接受了干细胞移植后艾滋病得到长期缓解，或已实现“治愈”。这是全球第四位被宣布“治愈”的艾滋病患者，也是目前年龄最大的患者。

这名患者在美国加利福尼亚州杜阿尔特的希望之城医学中心接受治疗。由于其不愿透露姓名，因此被称为“希望之城”患者。目前，他已经17个月未接受抗逆转录病毒治疗（ART），但体内仍未出现任何艾滋病病毒（HIV）复制的迹象。

这名患者除了是年龄最大的，也是感染HIV时间最长的。他在1988年被诊断出艾滋病。30年来，他一直在接受ART以控制自己的病情，但未能有效治疗HIV。

2018年，该患者患上了急性髓系白血病（AML），这是一种血液和骨髓癌症。他接受了化疗以缓解白血病。由于年龄较大，他接受了较低强度的化疗，为干细胞移植做准备。

随后，医生用来自携带罕见基因突变的供体的细胞进行了造血干细胞移植。这种称为纯合CCR5 delta 32的突变通过改变病毒通常侵入人体白细胞的入口，使其携带者对HIV产生抗药性。这是造血干细胞移植的一种改良疗法，患有血癌的老年人能够更好地耐受，并降低了移植相关并发症的可能性。这种方法最初在2007年治愈了“柏林病人”蒂莫西·雷·布朗。

这位“希望之城”患者于2021年3月停止接受ART。该团队说，他的艾滋病和白血病已得到缓解长达一年多。

研究人员向7月29日举行的第24届国际艾滋病大会提交了数据。他们表示，这一病例为患有艾滋病和血癌的老年患者带来了治愈的可能性，特别是在供体不是家庭成员的情况下。

国际艾滋病协会候任主席莎伦·勒文说，这一案例为HIV携带者和更广泛的科学界提供了“持续的希望和鼓舞”，尽管由于手术风险，这不太可能成为大多数HIV携带者的选择。

研究人员认为，这一过程之所以有效，是因为捐赠者的干细胞具有一种特殊的、罕见的基因突变，这意味着它们缺乏HIV用来感染细胞的受体。

7月27日，西班牙的研究人员还公布了一名59岁女性的详细资料，她也是少数被称为“治疗后控制者”中的一位。勒文说，尽管她停止了接受ART，体内仍在15年内保持无法检测到的病毒载量，可为潜在的治愈提供线索。 （实习记者张佳欣）