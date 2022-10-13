酵素+膳食纤维能减肥？营养科专家这样提示

近年来，市面上不断涌现出各种新概念食品，令消费者眼花缭乱。尤其是最近一款酵素膳食纤维食品悄然走红，有些商家声称其有减肥功效，引发众多爱美人士的关注。那么，酵素膳食纤维食品究竟只是商家宣传的噱头，还是确有减肥作用？本期《1分钟养生课》邀请大连大学附属中山医院代谢营养科主任刘雅卓，为广大网友讲解酵素膳食纤维的相关知识。

刘雅卓表示，酵素主要是以蔬菜、水果、谷物等为原材料，通过微生物发酵制作而成。这些酵素的作用类似于酶，但又完全不同于身体里的酶。

刘雅卓解释，人体分泌的各种酶，有不同的功能，消化着各种营养底物。比如，口腔分泌的唾液淀粉酶，能把食物中的淀粉消化水解成麦芽糖，所以吃馒头会越嚼越甜。另外，人体消化道里还有胃蛋白酶、胰脂肪酶等多种水解酶，这些酶在身体营养代谢中起着至关重要的作用。

“不同的酶需要在不同特定的环境下才能发挥作用。而吃进去的酵素经过消化道强大的消化力，作为酶的作用基本被破坏，因此并不能产生特殊的功效。”刘雅卓强调。

刘雅卓说，考虑到生产酵素时，商家可能会保留或者添加膳食纤维，有一定的肠道功能维护作用。但是酵素本身并不能直接分解消化掉身上的肥肉，所以没有减肥的功效，而膳食纤维也只是有促进肠道消化的功能，离减肥还有很大的距离。

“酵素膳食纤维的名字，容易让人误以为它具有减肥、清肠、排毒、美容等作用。看似强强联合，功效无比，其实无论是做成饮品、胶囊还是冲剂，减肥效果了了。所以千万别一知半解乱花钱，吃好、吃对、吃明白才是健康减肥之王道。”刘雅卓说。

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