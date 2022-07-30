年龄相关的B细胞 可引发类风湿关节炎

科技日报讯 近日，科技日报记者从中国科学技术大学附属第一医院了解到，该院风湿免疫科陈竹教授团队在类风湿关节炎发病机制研究中取得重要进展。他们的研究揭示了年龄相关的B细胞(ABCs)通过活化成纤维样滑膜细胞(FLS)促进类风湿关节炎(RA)发病的作用及分子机制，为今后开发靶向特异性B细胞治疗类风湿关节炎的方法提供了依据。相关研究成果日前发表在国际风湿病期刊《风湿病学报年鉴》上。

活化成纤维样滑膜细胞是类风湿关节炎发病机制中的核心效应细胞，其与免疫细胞之间的相互作用是类风湿关节炎发病的关键环节。年龄相关的B细胞是近年发现的一种特殊亚群B细胞，以分泌髓系分子CD11c和转录因子T-bet为特征，被认为参与了多种自身免疫病的发病。

该研究发现，类风湿关节炎患者外周血和滑液中年龄相关的B细胞显著增多，与疾病活动度成正比。转录组学分析表明，趋化和黏附分子相关基因在年龄相关的B细胞中表达显著上调。研究人员将年龄相关的B细胞与活化成纤维样滑膜细胞进行体外共培养，发现活化成纤维样滑膜细胞分泌的白细胞介素-6(IL-6)和基质金属蛋白酶明显增多，其效应为细胞接触非依赖性。进一步通过转录组学分析和体外分子实验，研究人员发现年龄相关的B细胞通过分泌肿瘤坏死因子α(TNFα)及其介导的ERK1/2和JAK-STAT1途径诱导活化成纤维样滑膜细胞活化。