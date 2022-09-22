树立健康膳食理念 为乡村儿童青少年提供营养帮助

近日，由中国疾病预防控制中心指导，人民健康联合北京康盟慈善基金会共同主办的“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动走进河北省滦平县。作为维爱公益行动支持单位代表，维他奶国际集团有限公司首席运营官兼中国内地行政总裁苏强在活动中提到，社会各界要关注乡村儿童营养问题，引导乡村家庭树立健康膳食理念，为更多乡村儿童青少年提供营养支持和帮助。

儿童是国家的未来和希望，儿童膳食营养尤为重要。苏强介绍，自维爱公益行动项目启动以来，已向湖南省安乡县、桑植县，贵州省大方县、织金县、水城区，甘肃省靖远县、礼县，山西省灵丘县共计4个省份、28所乡村学校的学生提供了营养支持。此次走进河北滦平，也将每月定量为滦平学生提供相关营养支持。此外，维他奶组织了“维爱公益及ESG（环境、社会和公司治理）志愿者”团队，在项目推进过程中用实际行动传递爱心。

“希望每一个乡村孩子逐渐养成并坚持健康生活方式。”苏强表示，在为乡村孩子提供营养支持的基础上，维爱公益行动在中国疾病预防控制中心专家的指导下，制作了营养教育手册和视频。在接下来的项目中，也将因地制宜，以线上线下相结合的方式在多个乡村学校开展健康教育，重点开展“三好”科普教育。

“‘三好’不仅做到饮食好、运动好、睡眠好，拥有健康的身体，还要形成独立健全的人格、自信自强的品质，为美好的将来打下坚实基础。”苏强说，“豆奶能提供丰富的优质植物蛋白，有着较高的营养吸收率，对环境资源的消耗友好。维他奶未来将持续关注乡村儿童营养问题，以内容丰富、形式多样的科普教育引导乡村家庭树立健康膳食的理念，在助力乡村振兴中贡献力量，履行企业责任与担当，为环境和社会带来更积极的影响。”