《中国合理膳食与健康报告》启动 科学营养促全民健康

民以食为天，在中国几千年的历史发展中都离不开饮食演变，在饮食追求美味营养健康的今天，吃什么，怎么吃，是很多人每天都要思考的问题。8月22日，由中国人口福利基金会主办的《中国合理膳食与健康报告》（以下简称《报告》）启动会在京举行。

在启动会上，全国食品营养健康管理标准化工作组组长张磊时、中国人口福利基金会副秘书长宋宏云、中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强、中国健康管理协会副会长刘世征就《中国合理膳食与健康报告》编写背景、目的和意义等进行了说明。

据悉，《报告》编写由中国人口福利基金会牵头，中国疾病预防控制中心营养与健康所、中国健康管理协会以及食品产业界代表伊利集团等将给予技术支持。《报告》将聚焦国民生命全周期、健康全过程，深入开展中国营养健康状况大数据分析，揭示不同地区不同人群存在的主要膳食营养问题，提出有针对性的改善措施和干预策略，让国人吃得更营养、更健康。基于全面的分析结果和科学证据，《报告》将为《中国居民膳食指南》《中国膳食营养素参考摄入量(DRIs)》的修订提出一定的科学依据。

此外，在启动会上，中国工程院院士陈君石和来自伊利集团的营养研究专家分别就“中国可持续食物系统与健康”和“基于人群营养与健康需求的乳品创新”等做了主旨报告。

张磊时在发言中说：“此次启动的《中国合理膳食与健康报告》项目平台高、气势大，既有权威机构、社会组织的参与，又有伊利这样健康食品龙头企业的加持，对促进国民健康有重要意义。”

丁钢强表示：“《中国合理膳食与健康报告》项目对推动中国居民实现高质量膳食、对促进国民健康很有意义。多年来，伊利关注国民健康，热心社会公益，在健康扶贫等项目中捐赠了很多乳制品等营养物资。这次参与《中国合理膳食与健康报告》项目，又一次体现企业的担当。”

作为《健康中国行动（2019-2030年）》的重要专项行动，合理膳食行动实施两年以来，已初步形成政府动员引导、社会共建共享、全民积极参与的良好局面。期待《中国合理膳食与健康报告》能够为人民美好生活健康赋能，进一步推动合理膳食行动和国民营养计划的落实，助力全民健康和健康中国建设。