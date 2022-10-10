国家卫健委：10月9日新增新冠肺炎本土确诊病例373例 本土无症状感染者1566例

10月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例434例。其中境外输入病例61例（广东27例，福建15例，北京5例，内蒙古4例，四川4例，江苏3例，天津1例，浙江1例，山东1例），含9例由无症状感染者转为确诊病例（福建3例，北京2例，广东2例，浙江1例，四川1例）；本土病例373例（内蒙古119例，新疆70例，广东31例，云南28例，山西25例，四川18例，北京13例，河南11例，重庆10例，陕西9例，浙江7例，福建5例，西藏5例，辽宁4例，湖南4例，宁夏4例，上海3例，海南3例，山东2例，黑龙江1例，江苏1例），含61例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古26例，四川9例，浙江5例，新疆5例，广东4例，北京2例，福建2例，河南2例，重庆2例，云南2例，山西1例，宁夏1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例166例，其中境外输入病例56例，本土病例110例（四川30例，广东16例，贵州15例，内蒙古13例，宁夏10例，黑龙江6例，云南5例，陕西3例，天津2例，辽宁2例，重庆2例，山西1例，江苏1例，福建1例，山东1例，河南1例，海南1例），解除医学观察的密切接触者38528人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例646例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例24661例，累计治愈出院病例24015例，无死亡病例。

截至10月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3886例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例244463例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例253575例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者6361282人，尚在医学观察的密切接触者290737人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1672例，其中境外输入106例，本土1566例（内蒙古559例，新疆376例，四川76例，甘肃68例，云南49例，宁夏49例，湖北48例，河南45例，安徽41例，上海31例，辽宁26例，广东24例，西藏23例，河北20例，江苏18例，湖南18例，重庆17例，陕西17例，山西14例，山东11例，贵州8例，浙江7例，吉林5例，福建4例，江西4例，广西4例，北京3例，黑龙江1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者561例，其中境外输入69例，本土492例（宁夏178例，黑龙江122例，新疆32例，贵州31例，四川24例，西藏18例，天津12例，陕西11例，山东8例，广西8例，甘肃8例，河北6例，江苏6例，湖北5例，云南5例，辽宁4例，内蒙古3例，山西2例，安徽2例，广东2例，江西1例，河南1例，海南1例，重庆1例，青海1例）；当日转为确诊病例70例（境外输入9例）；尚在医学观察的无症状感染者12084例（境外输入878例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7291952例。其中，香港特别行政区419621例（出院86762例，死亡10218例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6871538例（出院13742例，死亡11527例）。