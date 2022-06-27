国家卫健委：2020年我国18-44岁男女平均身高分别为169.7厘米和158.0厘米

人民网北京6月27日电 （记者孙红丽）国家卫健委今日召开“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会，介绍党的十八大以来食品安全和营养健康工作进展与成效。

合理膳食行动实施三年以来，我国的居民营养健康促进成效如何？国家卫生健康委食品安全标准与监测评估司司长刘金峰在会上介绍，合理膳食行动实施3年以来，国民营养健康状况明显改善。一是加强政策标准引导。发布67项营养健康标准，组织修订预包装食品营养标签通则，制定发布婴幼儿配方食品系列食品安全标准，引领和促进食品产业营养化转型，让群众看得懂标签，会选食品。

二是改善专业服务。建设区域性营养创新平台，结合各地优势和产业格局，支持研发营养健康产品。建设营养健康餐厅、营养健康食堂、营养健康学校和临床营养科室，培育营养专业人才，提供营养专业服务。

三是普及营养知识。组织编写国民营养科普丛书，每年举办全民营养周和中国学生营养日主题活动，开展对母婴、儿童、老年人、职业人群、慢性病患者等营养膳食指导，采用多种途径对群众关心、健康相关的营养问题给予解疑释惑，提升营养健康知识可及性。

刘金峰进一步介绍，监测结果显示，我国居民营养健康状况持续改善，城乡差异逐步缩小。2020年我国18-44岁居民身高分别为男性169.7厘米、女性158.0厘米，比2015年分别增加1.2厘米、0.8厘米。农村6岁以下儿童生长迟缓率由2015年的11.3%下降至5.8%。人均每日烹调用盐9.3克，比2015年下降1.2克。定期测量体重、血压、血糖、血脂等健康指标的人群比例显著增加。

“下一步，国家卫生健康委在抓好前述政策落地的基础上，将进一步夯实营养科学基础，鼓励科研创新，探索防控肥胖、儿童营养失衡等干预新模式，推出针对不同地区、不同人群、不同季节的食养套餐，加强合理膳食指导。”刘金峰说。