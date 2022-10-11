国家卫生健康委员会10月10日通报，9日，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例434例，其中本土病例373例。当前，全国疫情仍然呈现出“点多、面广”的特点，国内还有一批中高风险区，防控任务艰巨繁重。越是这样的时候，越要深刻认识到“动态清零”可持续而且必须坚持，继续科学精准抓好疫情防控工作。

疫情是一场大考。疫情防得住，经济才能稳得住，人民生活才能平平安安，经济社会发展才能平稳健康。必须清醒看到，我国是一个有着14亿多人口的大国，加上地区发展不平衡，医疗资源总量不足，放松防控势必令易感人群感染风险加大，一旦形成规模性反弹，疫情蔓延势必会对经济社会发展造成严重冲击，最终付出的代价会更高，损失会更大。

坚持动态清零，较好地平衡了疫情防控和经济社会发展之间的关系，能够让我们用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。从实践来看，正是因为坚持动态清零，我们才保证了极低的发病率、死亡率和住院率，以及社会、经济的平稳运行。如果算总账，我们的防疫措施是最经济的、效果最好的。实践充分证明，我国疫情防控有良好的成本效益比，动态清零是综合社会成本最低的抗疫策略，是现阶段我国及时控制疫情的最佳选择。

衡量一种病毒是否严重，将传播率和致病率两者相乘，是一个重要指标。奥密克戎的传播力远大于流感和此前的新冠病毒毒株，且部分奥密克戎变异株亚分支的免疫逃逸能力出现明显增强，对老年人和基础病人群仍具较大威胁。我国60岁及以上人口达2.67亿，老年人群体数量多，如果选择“躺平”，疫情蔓延开来势必造成人民生命、财产更严重损失，其所带来的公共卫生风险难以估量。坚持动态清零，就是对人民至上、生命至上理念的最好践行，也是巩固我国来之不易防控成果的最佳选择。

应该看到，动态清零并不是追求完全零感染，而是发现一起、扑灭一起，既不让新冠病毒在疫情发生地流行，也防止病毒传播扩散到其他区域。这意味着，一方面我们不能放松防控，搞“一放了之”；另一方面我们也要警惕过度防疫，坚决防止简单化、“一刀切”和层层加码等现象。坚持动态清零，必须不断提高科学防控、精准防控水平。在疫情防控过程中，有的地方优化布局核酸采样点，设立电子地图，让群众方便查询和就近采样；有的地方根据流调结果，科学划定中高风险地区和管控风险人群；有的地方建立“1+N”群众诉求排忧解难平台专班工作机制，第一时间回应解决群众诉求……各地实践启示我们，提高疫情防控的科学性、精准性，防控工作才是真正有力度，也才会更有成效。

与疫情作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒；是实力的较量，也是意志的比拼。当前，全球疫情仍起伏反复，我国外防输入压力不断增大。毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，因时因地因势不断优化防控政策措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，这既是秉承科学精神、科学态度的基本要求，也是遵循科学规律、保障人民根本利益的必然选择。

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 02 版）