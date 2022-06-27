“零添加”“纯天然”食品真的健康吗？食品添加剂能吃吗？专家解答

人民网北京6月27日电 （记者孙红丽）国家卫健委今日召开“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会，介绍党的十八大以来食品安全和营养健康工作进展与成效。

如今，市场上有很多食品的标签上标注了“零添加”和“纯天然”，这些食品是否真的绝对安全健康？对此，国家食品安全风险评估中心主任李宁表示，无论标签上标注的是“零添加”“纯天然”，还是在食品生产过程中使用了食品添加剂，只要是符合我国相关法律法规和食品安全标准规定，都是安全的。食品在生产过程中使用了添加剂，就必须在食品标签配料表中进行体现。食品生产企业在设计标签时一定要真实，准确，还要客观和规范，避免通过声称对消费者产生误导。

李宁提醒广大消费者，不要盲目片面的去追捧标签上标注的“零添加”或者是“纯天然”食品，还要综合考虑食品的营养价值。购买食品要看营养标签，结合自己的健康需要来合理选择食品。

李宁还表示，公众对食品添加剂还有很多的误区，很多消费者会谈到添加剂就色变。实际上食品工业的发展是离不开食品添加剂的，比如改善食品色泽所用的着色剂、预防食品腐败所用的防腐剂、代糖的甜味剂，比如卤水点豆腐所用的凝固剂，这些都是食品添加剂。正是有食品添加剂的存在，才使得食品的生产、储运和流通得以正常进行，超市里的各种食品才能如此丰富多彩和琳琅满目。

李宁指出，我国对食品添加剂的使用采取了严格的审批管理制度，只有工艺技术上确实有必要，而且经过风险评估，安全可靠的食品添加剂才会批准使用。所以，只要符合标准规定的食品添加剂，使用都是按照标准的使用范围和使用量，食品添加剂都是安全的。

另外，有的消费者担心，吃多种食品，含有同一种食品添加剂，是不是会给身体额外带来负担？李宁表示，在制定食品添加剂标准时已经保证了一种食品添加剂在多种食品中使用的情况。所以，只要生产企业严格按照食品添加剂的标准来进行使用，食品是合格的，消费者就没必要担心。

“当然，建议消费者在膳食模式上要合理搭配，平衡膳食，按照我国居民膳食指南推荐的膳食模式，吃得更健康、更营养。”李宁说。