新华时评：增强定力耐力 疫情防控绝不能“躺平”

刚过去的国庆假期里，全国多地在活跃文化和旅游消费市场的同时，严格落实疫情防控措施，多措并举保障群众出行安全，守住不发生规模性疫情的底线。但也有部分地区疫情出现反复，防控仍面临较大压力。这再一次证明，疫情防控绝不能放松。

当前，新冠病毒仍在持续变异，传播力和致病力并未减弱。如果不能坚决果断落实既定的防控政策，不能科学精准做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，那么人民生命安全和身体健康必将会遭受巨大冲击，未来的经济发展和正常生活也将失去稳定保障。

“躺平”没有出路。目前来看，绝大多数“躺平”国家都付出了巨大代价，感染新冠病毒仍是一些国家人民的主要死因之一。长期新冠症状负面影响也不容小觑，多名外国专家表示，新冠后遗症还导致医疗成本增加、劳动力减少，对经济发展将产生负面影响。

坚持才能胜利。抗疫两年多来，我们始终坚持人民至上、生命至上，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，最大程度保护了人民生命安全和身体健康。实践已经反复证明，第九版防控方案对奥密克戎变异株是行之有效的，我国完全有基础、有条件、有能力实现动态清零。

面对复杂的疫情形势，关键是要克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，抓实抓细疫情防控各项工作。一方面，必须落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展；另一方面，也要防止简单化、“一刀切”和层层加码，进一步提高防控的科学精准水平。既有防控力度，又不失暖心温度，将疫情处置对社会的影响降至最低。

抗疫还远未到可以“歇歇脚”“松口气”的时候。动态清零是现阶段基于中国当前疫情形势的最佳选择，是综合社会成本最低的抗疫策略。保持战略定力，坚持守土有责、守土尽责，压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，把疫情防控的大网织紧织密，坚定信心、保持耐心，我们一定能够赢得最后的胜利。